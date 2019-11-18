Они первыми погибали за Молдову - на границе страны обновили памятник героям

В Молдове почтили память пограничников, павших в первые дни Великой Отечественной войны, которые долгое время не пускали врага на территорию республики на своем участке.

КИШИНЕВ, 18 окт - Sputnik. В минувшие выходные у села Моара Домняскэ Глодянского района в торжественной обстановке состоялось открытие памятника командиру 12-й пограничной заставы 24-го пограничного отряда Молдавского пограничного округа Ивану Петровичу Булгакову.

Герой-пограничник вместе со своей заставой первыми встретили удар фашистских войск на государственной границе и, несмотря на многократное численное преимущество врага, удерживали занятый участок более двух суток.

Лейтенант Булгаков, будучи тяжело раненым, не оставил поле боя, и продолжал руководить подразделениями заставы до последнего дыхания.

15 мая 1968 года восьмой заставе 22-го Нижнеднестровского пограничного отряда Зарадного Краснознаменного пограничного округа было присвоено имя Ивана Булгакова. На месте подвига героя-пограничника был установлен памятный знак, который за прошедшие десятилетия сильно обветшал. Силами общественного объединения "Чтобы помнить", созданного в Единецком районе, памятник был полностью отреставрирован.

Отдать дань памяти герою войны пришли три поколения пограничников - ветеранов и действующих работников Пограничной полиции РМ. В почетный караул встали будущие молдавские пограничники - курсанты.

В церемонии приняли участие председатель Совета ветеранов Пограничной службы РМ Ефим Донос, атташе Посольства России Виктор Яшенин и помощник военного и военно-воздушного атташе РФ Евгений Трунов, председатель Национального Координационного Комитета "Победа" Алексей Петрович, поисковики Русского историко-патриотического клуба и отряда "Август".

Православные и воинские почести, троекратный оружейный салют, митинг, посвященный памяти героя, который завершился исполнением акапелла песни "Журавли" - и тут кто-то из гостей заметил пролетающий над лесом клин журавлей.

На месте подвига героя-пограничника по решению Пограничной полиции РМ был установлен пограничный столб с номером 1006. Теперь маршрут дозоров пограничников будет пролегать и через это памятное место.

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