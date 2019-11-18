В Приднестровье появилось 11 новых автомобилей скорой помощи

Специализированный медицинский транспорт уже привезен в регион и будет распределен между больницами разных городов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье прибыли новые автомобили скорой помощи.

Одиннадцать единиц техники были закуплены за счет средств Фонда капитальных вложений. Машины в скором времени распределят между городами и районами Приднестровья.

Прибывший специализированный медтранспорт - это автомобили класса "В". Они предназначены для оказания реанимационной и другой помощи при различных ситуациях, угрожающих жизни пациента. Как отметил главный врач Республиканского центра скорой медицинской помощи непризнанной ПМР Вячеслав Малиев, все автомобили полностью укомплектованы и оснащены по последнему слову техники согласно своему классу.

"У нас имеется только 6 машин с современным оборудованием, а остальной парк устарел. Материальная база устарела, а около 55% имеют двукратный износ автомобиля, и это сейчас очень хорошее подспорье – автомобили с современным оборудованием", - отметил специалист.

Как рассказали в пресс-службе кабмина, в будущем году ожидается закупка еще более десятка машин скорой помощи, чтобы полностью закрыть потребность в автомобилях. Их приобретение – это часть комплексной программы по развитию скорой медицинской помощи. Она включает также повышение квалификации сотрудников скорой помощи и уровня оплаты их труда.

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