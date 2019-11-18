15:00 18 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.60
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Serviciul 112

В Приднестровье появилось 11 новых автомобилей скорой помощи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
Sputnik Молдова

Специализированный медицинский транспорт уже привезен в регион и будет распределен между больницами разных городов Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 18 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье прибыли новые автомобили скорой помощи.

Работа скорой помощи, фото из архива
© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
В Приднестровье расширят категории людей, которых направят на лечение за рубеж

Одиннадцать единиц техники были закуплены за счет средств Фонда капитальных вложений. Машины в скором времени распределят между городами и районами Приднестровья.

Прибывший специализированный медтранспорт - это автомобили класса "В". Они предназначены для оказания реанимационной и другой помощи при различных  ситуациях, угрожающих жизни пациента. Как отметил главный врач Республиканского центра скорой медицинской помощи непризнанной ПМР Вячеслав Малиев, все автомобили полностью укомплектованы и оснащены по последнему слову техники согласно своему классу.

"У нас имеется только 6 машин с современным оборудованием, а остальной парк устарел. Материальная база устарела, а около 55% имеют двукратный износ автомобиля, и это сейчас очень хорошее подспорье – автомобили с современным оборудованием", - отметил специалист.

Как рассказали в пресс-службе кабмина, в будущем году ожидается закупка еще более десятка машин скорой помощи, чтобы полностью закрыть потребность в автомобилях. Их приобретение – это часть комплексной программы по развитию скорой медицинской помощи. Она включает также повышение квалификации сотрудников скорой помощи и уровня оплаты их труда.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Первый медфорум в Приднестровье пройдет с участием международных экспертов
В Приднестровье снова изменят перечень жизненно важных лекарственных средств
Теги:
автомобили, скорая помощь, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Посуда, которую можно есть: новая разработка челябинских ученых
Посуда, которую можно есть: новая разработка челябинских ученых
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться