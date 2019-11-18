Молдавским водителям на трассах республики надо быть начеку - граждане бдят

В Молдове некоторые любят сначала выпить, а потом сесть за руль, несмотря на усилия полиции - в гагаузской автономии бдительные граждане пресекают такие попытки по-своему.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Огромные штрафы от 17,5 тысяч до 25 тысяч леев, десятки часов общественно-полезных работ, перспектива лишиться водительского удостоверения не являются для многих автолюбителей весомым аргументом для отказа от употребления спиртного перед поездкой.

Особенно остра эта проблема в районах страны и сельской местности Молдовы. Там, как говорится, когда в подвале тонны вина, сложно устоять перед соблазном в надежде, что на этот раз "пронесет" и экипаж Патрульной полиции на пути не встретится.

Надо отдать должное молдавским патрульным полицейским, которые стараются победить "пьянство за рулем". Они проводят операции "Белые ночи" по всей стране, задерживая десятки нарушителей, постоянно занимаются информационными кампаниями, предупреждающими автолюбителей о крайней опасности употребления горячительных напитков перед тем, как сесть за руль.

Частично эти меры помогают, однако не до конца. В качестве одного из "железобетонных" аргументов тех, кого уличили в вождении в нетрезвом виде, отправляют на бесплатную работу в морг, где проштрафившиеся "автовыпивохи" воочию убеждаются, к каким трагическим последствиям порой приводит их нездоровое увлечение. © Sputnik / Miroslav Rotari Водителям несдобровать: патрульные усиливают меры борьбы с пьянством

"Проблема - не нова. Несмотря на то, что в последние годы молдавское законодательство значительно ужесточилось в отношении людей, садящихся за руль и употребляющих алкоголь или наркотические вещества. Но эти пережитки из прошлого живы не только в нашей стране, но и во всем мире. К примеру, в Голландии, тем, кого поймали за рулем в нетрезвом виде, показывают видеофильмы, в которых запечатлены самые трагические аварии, к которым привело состояние алкогольного опьянения", - рассказал в эксклюзивном комментарии корреспонденту Sputnik автоэксперт Олег Кожокару.

По словам собеседника, в Молдове также не мешало бы ввести такой, психологический подход в профилактике пьянства за рулем. Чисто психологически человек поражается, воочию увидев последствия, к которым приводит такая "этиловая вольность", и на уровне подсознания у него закрепляется информация, благодаря которой он тысячу раз подумает перед тем, как выпить стакан вина, садясь за руль.

"Оригинальные меры борьбы с этим злом существуют в Таиланде. Там водителя, уличенного за рулем в нетрезвом состоянии, заставляют 10 раз выцарапать на гранитном камне слова раскаяния в содеянном. В такой цивилизованной стране, как Великобритания, ограничиваются штрафными санкциями, однако эта сумма составляет 7 тысяч 200 фунтов", - подчеркнул эксперт. © Sputnik / Вадим Русу Пьянству бой: водителей в Молдове ждет суровое наказание

В частности, в качестве одной из жестких мер для любителей выпить и сесть в штате Аризона (США)служит организация похорон людей, погибших в ДТП из-за пьяных водителей. Похороны полностью оплачивают и организуют те, кого уличили в вождением под влиянием "зеленого змия". Более того, там проштрафившийся водитель должен присутствовать на ритуальной церемонии от начала до конца.

Но, поскольку до Аризоны от Молдовы далеко, жители гагаузской автономии предпринимают незатейливые меры профилактики с вождением в нетрезвом виде. Они стали ответственнее и сами звонят, если видят нетрезвого водителя за рулем. Об этом заявил офицер батальона "Юг" Национального инспектората патрулирования Александр Чобан в интервью новостному gagauzinfo.md.

"Безусловно, каждый из пассажиров в ответе за свою жизнь, а не только водитель. Если они находились в одной компании и видели, что водитель выпивал алкогольные напитки, пассажиру стоит задуматься перед тем как сесть в машину с таким водителем. Взрослые люди должны понимать и осознавать к чему может привести такая ситуация", - заявил Чобан. Wikipedia В Молдове за пьянство за рулем могут наказать работой в морге

В этом контексте он отметил, что гражданское общество Гагаузии стало "более ответственным в этом плане" и "уже обращает внимание на таких водителей".

Каждый из водителей, конечно, должен задуматься, что его слабость может повлечь за собой крайне трагические последствия, унести жизни ни в чем не повинных людей и даже детей. Поэтому, чтобы не омрачать жизнь ни себе, ни другим семьям, лучше отказаться от вождения, даже если срочно куда-то потребовалось поехать после застолья. Ведь родственники и друзья автолюбителей хотят видеть их живыми и здоровыми за столом, а не на фотографии гранитного памятника.

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