Конкурс на пост генпрокурора: отмененные ранее итоги признали действительными

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Новый министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский признал действительными результаты первого этапа конкурса на должность генерального прокурора Молдовы, отмененные его предшественницей Олесей Стамате, и передаст шорт-лист кандидатов Высшему совету прокуроров. Об этом глава Минюста заявил в ходе брифинга в понедельник.

После изменения законодательства в конце сентября, Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Затем комиссия провела психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября), по итогам которых были отобраны четверо кандидатов. Однако уже через неделю экс-министр юстиции Олеся Стамате объявила о том, что аннулирует итоги этого этапа в связи с тем, что у правительства появились вопросы, касающиеся неподкупности претендентов. После этого в правящей коалиции ПСРМ-ACUM возникли разногласия по закону о генпрокуроре. В результате кабмин Санду был отправлен в отставку и назначено новое правительство.

"Предыдущий министр нарушила закон. Не нашел ни одного документа, согласно которому конкурс был остановлен и аннулирован", - сказал Нагачевский.

Также, по его словам, экс-глава Минюста нарушила и сроки, когда должна была направить список кандидатов в Высший совет прокуроров (ВСП).

"В качестве министра юстиции исполню свой долг. Закон обязывает меня признать результаты комиссии экспертов и передать список кандидатов в ВСП. Думаю, что сделаю это в течение дня. Потому что министерство уже длительный период находится в ситуации, когда нарушен закон, так как до сих пор не были переданы дальше действительные результаты, не аннулированные ни одним официальным решением", - добавил Нагачевский. © Sputnik / Osmatesco Эксклюзив Sputnik: заявление Стамате после возвращения из Венеции

Он обратил внимание на то, что "только комиссия могла пересмотреть результаты, если сочла бы это необходимым, но причин для отмены итогов конкурса члены комиссии не выявили".

"Министр юстиции в таких условиях обязана была передать результаты в ВСП", - сказал Нагачевский.

Также министр заявил, что уже начал анализ пакета реформ юстиции.

"Время очень короткое, у нас есть всего неделя для завершения проекта, чтобы отправить его в Венецианскую комиссию", - заявил Нагачевский.

По его словам, речь в проекте будет идти о чрезвычайной оценке судей и возвращению к публичным заседаниям Высшей судебной палаты.

"Есть много профессиональных и честных людей в системе юстиции. Их нельзя игнорировать. Без их поддержки нельзя проводить реформу юстиции", - сказал Нагачевский.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

По итогам первого этапа отбора на пост генпрокурора претендуют:

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