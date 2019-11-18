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Правосудие

Конкурс на пост генпрокурора: отмененные ранее итоги признали действительными

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Скандальная реформа юстиции: все-таки первый этап конкурса прошел - теперь слово за Высшим советом прокуроров.

КИШИНЕВ, 18 ноя – Sputnik. Новый министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский признал действительными результаты первого этапа конкурса на должность генерального прокурора Молдовы, отмененные его предшественницей Олесей Стамате, и передаст шорт-лист кандидатов Высшему совету прокуроров. Об этом глава Минюста заявил в ходе брифинга в понедельник. 

Здание Генеральной прокуратуры Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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После изменения законодательства в конце сентября, Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Затем комиссия провела психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября), по итогам которых были отобраны четверо кандидатов. Однако уже через неделю экс-министр юстиции Олеся Стамате объявила о том, что аннулирует итоги этого этапа в связи с тем, что у правительства появились вопросы, касающиеся неподкупности претендентов. После этого в правящей коалиции ПСРМ-ACUM возникли разногласия по закону о генпрокуроре. В результате кабмин Санду был отправлен в отставку и назначено новое правительство.

"Предыдущий министр нарушила закон. Не нашел ни одного документа, согласно которому конкурс был остановлен и аннулирован", - сказал Нагачевский.

Также, по его словам, экс-глава Минюста нарушила и сроки, когда должна была направить список кандидатов в Высший совет прокуроров (ВСП).

"В качестве министра юстиции исполню свой долг. Закон обязывает меня признать результаты комиссии экспертов и передать список кандидатов в ВСП. Думаю, что сделаю это в течение дня. Потому что министерство уже длительный период находится в ситуации, когда нарушен закон, так как до сих пор не были переданы дальше действительные результаты, не аннулированные ни одним официальным решением", - добавил Нагачевский. 
Министр юстиции Молдовы Олеся Стамате
© Sputnik / Osmatesco
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Он обратил внимание на то, что "только комиссия могла пересмотреть результаты, если сочла бы это необходимым, но причин для отмены итогов конкурса члены комиссии не выявили".

"Министр юстиции в таких условиях обязана была передать результаты в ВСП", - сказал Нагачевский.

Также министр заявил, что уже начал анализ пакета реформ юстиции.

"Время очень короткое, у нас есть всего неделя для завершения проекта, чтобы отправить его в Венецианскую комиссию", - заявил Нагачевский.

По его словам, речь в проекте будет идти о чрезвычайной оценке судей и возвращению к публичным заседаниям Высшей судебной палаты.

"Есть много профессиональных и честных людей в системе юстиции. Их нельзя игнорировать. Без их поддержки нельзя проводить реформу юстиции", - сказал Нагачевский.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров". 

Майя Санду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП). 

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

По итогам первого этапа отбора на пост генпрокурора претендуют:

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