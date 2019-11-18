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Молдавские леи

Цена демократии - сколько денег граждан РМ тратят на выборы и партии

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова

Каждые очередные выборы влетают молдавским налогоплательщикам в копеечку, а финансирование политсил в предвыборной кампании - удовольствие не из дешевых.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. "Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных". Этот афоризм Уинстона Черчилля до сих пор активно применяется в политике. Однако вот цена демократии зачастую исчисляется в цифрах со многими нулями - речь идет о том, сколько государство тратит на организацию выборов, на финансирование политических партий в зависимости от того, какие результаты они показали на всеобщих парламентских или местных выборов. 

Молдова в этом списке - не исключение. В соответствии с информацией Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК), в результате президентских выборов 2016 года, парламентских выборов 24 февраля 2019 года и всеобщих местных выборов 20 октября текущего года были рассчитаны ежемесячные суммы, которые выплачиваются политическим формированиям страны с августа по конец декабря 2019-го.

В алгоритм распределения средств из госбюджета ЦИК внес изменения. Так, 30% сумм будут отчисляться пропорционально всем политическим партиям, вошедшим в состав высшего законодательного органа страны.

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Также 30% средств будут распределены между партиями, выдвиженцы которых были избраны на посты примаров и советников в ходе всеобщих местных выборов. Еще 15% от общей суммы бюджетного финансирования пойдут на партиям, участвовавшим в президентских выборах, в соответствии с распределением голосов в этом электоральном состязании. 

Более 7% бюджетных средств, предназначенных для бюджетного финансирования политический формирований, будут перечисляться пропорционально тем из них,от которые прошло наибольшее число женщин в парламент республики. И столько же полагается партиям, кандидаты-женщины от которых были избраны на должности примаров, сельских, городских, районных советников. 

По 5% средств из бюджета пойдут на финансирование политформирований, от которых на парламентских и местных выборах победили молодые кандидаты. 

Таким образом, если переводить процентное соотношение финансирования политических партий в реальные деньги, за каждый полученный голос в ходе парламентских выборов 24 февраля 2019 года партиям будет начисляться ежемесячно по 0,32 лея. Эта сумма за один голос умножается на число проголосовавших за ту или иную партию, и получается ежемесячная сумма, которую будет выделять каждому из политических формирований, представленных в нынешнем составе высшего законодательного органа Молдовы.

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Теги:
демократия, бюджет, средства, граждане РМ, выборы


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