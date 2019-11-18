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Старость, иллюстративное фото.

Каждый в Молдове сможет рассчитать время выхода на пенсию - новая услуга

CC0 / Pixabay / beejees
Общество
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Sputnik Молдова

Национальная касса социального страхования запустила сетевой сервис, посредством которого граждане Молдовы смогут теперь вычислить онлайн дату своего выхода на заслуженный отдых.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. Электронное приложение "Калькулятор пенсионного возраста" запустила Национальная касса социального страхования (НКСС), сообщает сайт sputnik.md.

Все желающие могут воспользоваться новой онлайн-услугой на веб-странице ведомства, нажав на кнопку с соответствующей надписью.

После этого, введя свои персональные данные, каждый гражданин сможет получить информацию о необходимом стаже, о времени и сроках подачи документов и заявления на получение пенсии, узнать о том, как может выйти на заслуженный отдых многодетная мать и так далее.
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CC0 / Pixabay / anaterate
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В НКСС отмечают, что эта услуга была разработана для того, чтобы помочь будущим пенсионерам определить необходимый возраст выхода на заслуженный отдых, особенно в случае с фермерами и работниками отрасли сельского хозяйства. 

Напомним, что с 1 июля 2017 года для мужчин был установлен возраст выхода на пенсию в 62 года и 4 месяца. Этот возрастной ценз находился в постоянном росте и с 1 июля 2019 года составил 63 года. Для женщин этот показатель с 1 июля 2017 года составлял 57 лет и 6 месяцев, а к 2028 году достигнет 63 лет.

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Теги:
рассчет, время, срок, пенсия


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