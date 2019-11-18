Премьер заявил о готовности поддерживать примэрию Кишинева

Ион Чебан рассказал главе кабмина о приоритетах городской администрации — это строительство кольцевой автодороги в столице, активизация борьбы с незаконной застройкой, ремонт дорог, вывод автовокзала из центра города, подготовка к зиме.

КИШИНЕВ, 18 ноя — Sputnik. Правительство Молдовы поддержит социальные проекты столичных властей, заявил премьер-министр Ион Кику в ходе встречи с генеральным примаром столицы Ионом Чебаном.

В понедельник Ион Кику и Ион Чебан встретились в здании правительства. Глава кабинета министров поздравил генерального примара столицы с победой на выборах и выразил готовность к полномасштабному сотрудничеству с кишиневским муниципалитетом.

Премьер заверил главу городской администрации Кишинева в том, что правительство готово поддержать социальные проекты примэрии, прежде всего комплекс мер, запланированный на холодный период года.

Ион Чебан рассказал главе кабмина о приоритетах примэрии.

Среди них примар Кишинева назвал строительство кольцевой автодороги в столице, активизацию борьбы с незаконной застройкой, обеспечение общественного правопорядка, ремонт дорог, окончательный вывод автовокзала из центра города, подготовка к зиме и организация зимних праздников.

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