21:57 18 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.42
  • USD17.60
  • RUB0.28
  • RON4.08
  • UAH0.73
Поиск
Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca

Таможня дает добро - насколько пополнилась казна Молдовы за неделю

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
Sputnik Молдова

Рекордные показатели по сборам пошлин зафиксированы на молдавской таможне в минувшую семидневку, сотрудники профильной службы отчитались по объему средств, направленных на пополнение госбюджета страны.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В период с 11 по 17 ноября 2019 года поступления в государственный бюджет Молдовы от Таможенной службы страны составили 461,3 миллиона леев, сообщили в пресс-службе ведомства. За этот период таможенники составили 12 тысяч 63 декларации о ввозе и вывозе из страны товаров, подлежащих обложению пошлинами. 

Однако, наравне с довольно значительными сборами с легальных операций, в минувшие семь дней был зафиксирован и ряд нарушений таможенного законодательства Молдовы. Сотрудникам профильной службы удалось пресечь 109 попыток нарушения процедуры таможенного контроля, в 48 из них были составлены административные протоколы, а в бюджет поступило 177 тысяч леев.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
Таможня в октябре пополнила казну на два миллиарда леев
С 11 по 17 ноября государственные рубежи республики пересекли 77 тысяч 630 транспортных средств. Наиболее оживленный поток наблюдался на молдавско-румынских контрольно-пропускных пунктах "Леушены" и "Скулены" - 15 тысяч 600 и 12 тысяч 926 автомобилей, соответственно. 

В случае, если необходима информация о правилах перевозки через таможню страны определенных грузов, всех заинтересованных просят обращаться в Единый телефонный центр Таможенной службы РМ по номеру: (+373 22) 574 111.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Какие пять кандидатов допущены к конкурсу на пост главы молдавской таможни
Таможня в октябре пополнила казну на два миллиарда леев
Контрабандисты разбушевались: на молдавской таможне неспокойно
Теги:
налоги, сборы, поступления, бюджет, Таможенная служба РМ


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Матч между сборными Молдовы и Исландии по футболу
Молдова вылетела с Евро-2020: как прошел матч в Кишиневе - фото
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Москва передала Киеву задержанные в Керченском проливе корабли - видео
Новый состав правительства Молдовы
Новое правительство Молдовы

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться