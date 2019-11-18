Таможня дает добро - насколько пополнилась казна Молдовы за неделю

Рекордные показатели по сборам пошлин зафиксированы на молдавской таможне в минувшую семидневку, сотрудники профильной службы отчитались по объему средств, направленных на пополнение госбюджета страны.

КИШИНЕВ, 18 ноя - Sputnik. В период с 11 по 17 ноября 2019 года поступления в государственный бюджет Молдовы от Таможенной службы страны составили 461,3 миллиона леев, сообщили в пресс-службе ведомства. За этот период таможенники составили 12 тысяч 63 декларации о ввозе и вывозе из страны товаров, подлежащих обложению пошлинами.

Однако, наравне с довольно значительными сборами с легальных операций, в минувшие семь дней был зафиксирован и ряд нарушений таможенного законодательства Молдовы. Сотрудникам профильной службы удалось пресечь 109 попыток нарушения процедуры таможенного контроля, в 48 из них были составлены административные протоколы, а в бюджет поступило 177 тысяч леев.

С 11 по 17 ноября государственные рубежи республики пересекли 77 тысяч 630 транспортных средств. Наиболее оживленный поток наблюдался на молдавско-румынских контрольно-пропускных пунктах "Леушены" и "Скулены" - 15 тысяч 600 и 12 тысяч 926 автомобилей, соответственно.

В случае, если необходима информация о правилах перевозки через таможню страны определенных грузов, всех заинтересованных просят обращаться в Единый телефонный центр Таможенной службы РМ по номеру: (+373 22) 574 111.

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