Водитель троллейбуса в Бельцах попытался стать миллионером на работе - фото

Один из водителей троллейбуса решил совместить приятное с полезным и попытался улучшить свое материальное положение прямо во время управления электротранспортом.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Вряд ли найдется человек, который никогда не мечтал неожиданно разбогатеть. Большинство людей, лелеющих подобную мысль, единственным способом ее воплощения в жизнь видят лотереи. Судя по тиражам лотерей, подобных мечтателей довольно много.

Конечно, все покупатели лотерейных билетов понимают, что их шансы на победу очень малы, но лишь очень немногие любители подобных развлечений действительно осознают, насколько ничтожна вероятность стать обладателем джекпота. Более того, почти никто не задумывается о сопутствующих психологических проблемах, которые нередко возникают у наиболее азартных игроков. Это - мировая тенденция.

Однако в Молдове многие мечтают, а выигрывают единицы. Одним из тех, кто решил попытать удачу, стал водитель одного из троллейбусов в Бельцах. Пользователи социальных сетей выложили фотографию мужчины, рассчитывавшего на благосклонность фортуны, отметив при этом, что заветную серебряную полоску, под которой скрывался результат, водитель расчищал лишь на остановках общественного транспорта, не нарушая тем самым расписание движения и не подвергая опасности жизни пассажиров.

С доброй иронией пассажиры этого троллейбуса отмечают, что могли бы не добраться до места назначения, если бы водитель выиграл 500 тысяч или 1 миллион леев. Однако этого не случилось.

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