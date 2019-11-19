В Молдове дети подвергаются секс-насилию: полиция обратилась к родителям

В мире и Молдове в последние годы сотрудники правоохранительных органов все чаще фиксируют преступления на сексуальной почве по отношению к детям - в полиции рассказали, как предотвратить беду.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Случаи сексуального насилия над детьми в мире и в Молдове продолжают иметь место - таковы данные печальной криминальной статистики.

Сотрудники полиции Кишинева обратили внимание общественности на меры, которые помогут предотвратить трагедию и обезопасить несовершеннолетних от действий преступников, как в реальной жизни, так и в интернет-пространстве.

В первую очередь, самым эффективным средством является откровенное общение с ребенком, родители должны стать ему надежными друзьями, а не строгими надсмотрщиками. Тогда ребенок более открыто пойдет на контакт и ситуацию, при которой имели место попытки покушений на его психическое и физической здоровье и безопасность можно будет своевременно пресечь.

При использовании сети интернет детей должны сопровождать родители.

Они смогут вовремя заподозрить, что кто-то пытается втереться в доверие несовершеннолетних, используя гибкость детской психики в корыстных целях.

Родители, учителя и воспитатели должны помнить, что если беда с ребенком или подростком уже произошла, то заявление в правоохранительные органы должны незамедлительно подавать именно они.

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Всех, кто с этим столкнулся, просят незамедлительно сообщать по номеру 112.

Справочную информацию родители несовершеннолетних смогут получить на сайте www.siguronline.md или по номеру 116111, который является "номером ребенка" в нашей стране.

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