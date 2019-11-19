Стало известно, когда рассмотрят заявки кандидатов на пост генпрокурора

Высший совет прокуроров (ВСП) рассмотрит 20 ноября заявки четырех кандидатов на должность генпрокурора Молдовы: такое решение было принято во вторник в ходе заседания данной структуры.

КИШИНЕВ, 19 ноя – Sputnik. На пост главы Генеральной прокуратуры Молдовы претендуют старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Высший совет прокуроров (ВСП) рассмотрит в среду, 20 ноября, заявки четырех кандидатов на должность генпрокурора Молдовы. такое решение было принято во вторник в ходе заседания ВСП.

Кроме того, Высший совет прокуроров утвердил регламент проведения конкурса на эту должность, отменив свое предыдущее решение от 2016 года. Об этом заявила председатель ВСП Анжела Мотузок.

Как начинался конкурс

После изменения законодательства в конце сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы. Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Затем комиссия провела психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября), по итогам которых были отобраны четверо кандидатов. Однако уже через неделю экс-министр юстиции Олеся Стамате объявила о том, что аннулирует итоги этого этапа в связи с тем, что у правительства появились вопросы, касающиеся неподкупности претендентов. После этого в правящей коалиции ПСРМ-ACUM возникли разногласия по закону о генпрокуроре. В результате кабмин Санду был отправлен в отставку и назначено новое правительство.

Затем министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил 18 ноября о признании действительными результатов первого этапа конкурса на должность генерального прокурора Молдовы, отмененных его предшественницей.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

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