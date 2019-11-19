Типично по-молдавски: почему некоторые избегают сдавать квартиру в аренду

По подсчетам Государственной налоговой инспекции, более четырех с половиной тысяч граждан Молдовы все еще сдают свою недвижимость в аренду в обход контролирующих органов.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Предложения на рынке долгосрочной аренды квартир в Кишиневе будут уменьшаться. Этого не исключает эксперт по недвижимости Дмитрий Тарабурка.

Специалист отметил, что причиной может стать слишком сильное влияние налоговой инспекции на арендодателей. По его мнению, штрафы, которые применяют органы контроля, отпугивают игроков на рынке сдачи жилья.

"Человек предпочитает закрыть квартиру и уехать, чем сдавать в аренду и отчитываться по своим доходам. Контроль происходит абсолютно типично по-молдавски. Никто не разъясняет, за что вас штрафуют", - отметил эксперт. © Sputnik / Miroslav Rotari Граждан Молдовы ждут крупные штрафы: владельцы квартир - под прицелом

По подсчетам Государственной налоговой инспекции, более четырех с половиной тысяч граждан Молдовы все еще сдают свою недвижимость в аренду в обход контролирующих органов.

Накануне в ведомстве напомнили о том, что сделки нужно оформлять юридически, то есть заключать контракты c квартиросъемщиком. При этом в государственную казну необходимо отчислять 7% от получаемого дохода.

Как отметил Тарабурка, в ценовом плане рынок пока не отреагировал на усиление контроля со стороны налоговиков, поэтому стоимость аренды остается на прежнем уровне.

Почему сложно найти подходящую квартиру

По оценкам экспертов, в Кишиневе достаточно предложений о сдаче жилья в долгосрочную аренду. Однако большинство квартиросъемщиков сталкиваются с общей проблемой - качество квартир оставляет желать лучшего. Иными словами, в них может отсутствовать современный ремонт, комфортная мебель и бытовая техника. Как отметил Дмитрий Тарабурка, хорошие квартиры арендодатели предпочитают сдавать посуточно.

Ценовая политика на рынке съемных квартир долгое время остается неизменной. Однокомнатные квартиры стоят в пределах 150-200 евро, в зависимости от качества и расположения. По невысокой цене можно найти жилье и в центре Кишинева, однако это будет квартира в доме на земле. Такой вариант не всегда удобен с точки зрения парковки. В свою очередь, аренда двухкомнатной квартиры обойдется в 200-300 евро, а трехкомнатной в 250-350 евро.

Налоговая рапортует об успехах

За январь-октябрь 2019 года было зарегистрировано порядка 11 тысяч контрактов о сдаче в аренду недвижимого имущества. В бюджет было перечислено 18,4 миллиона леев.

Эта сумма на 42,5% (или на 5,5 миллиона леев) больше, чем за аналогичный период 2018 года. Только в октябре налоговики провели дополнительно 600 проверок.

В результате сумма штрафов за сдачу жилья в аренду без документов составила 97 тысяч леев, а сборы по подоходном налогу составили 653 тысячи леев.

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