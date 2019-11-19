В детских садах Гагаузии собираются отменить плату за питание

В Исполнительном комитете Гагаузии представлен проект закона о компенсации родительской платы за питание детей в детских садах автономии.

КИШИНЕВ, 19 ноя — Sputnik. Законопроект, который обсуждается в администрации автономии, предусматривает обеспечение бесплатного питания детей в дошкольных учебных заведениях и комбинированных учреждениях образования – гимназиях-детсадах.

"Перед нами стоит задача в кратчайшие сроки принять этот закон, чтобы он начал функционировать уже в следующем году", - цитирует башкана Гагаузии Ирину Влах региональный портал Gagauzinfo.md.

Механизм компенсирования родительской платы за питание детей предусматривает перечисление трансфертов примэриям и дошкольным учебным заведениям.

Размер компенсации будет установлен в соответствии с нормативами, предусмотренными законодательством Республики Молдова.

Реализация закона по обеспечению бесплатного питания в детских садах Гагаузии в 2020 году потребует порядка 11 миллионов леев.

Проект закона утвержден членами Исполкома Гагаузии и передан для обсуждения и рассмотрения в Народное собрание.

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