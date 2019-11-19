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Газопровод

Между нами - Украина: будет ли Молдова и дальше получать российский газ

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова

В ходе видеомоста с Москвой организованного в пресс-центре Sputnik Молдова, была поднята и проанализирована тема поставок газа из России и энергетической безопасности республики.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Свой первый официальный визит премьер-министр Молдовы Ион Кику совершит в Российскую Федерацию, где встретится с руководством "Газпрома" и обсудит продление контракта на поставки голубого топлива из России в Молдову. Именно эта тема - станет одной из главных в повестке дня визита главы молдавского кабмина в Москву.

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Во вторник в пресс-центре Sputnik Молдова в рамках видеомоста с Москвой прошла пресс конференция с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимиром Джабаровым. Журналисты, представляющие целый ряд молдавских СМИ смогли задать самые актуальные вопросы, касающиеся развития молдавско-российских отношений, в том числе продление поставок российского газа в нашу республику.

Владимир Джабаров и Виктория Федорова
© Sputnik / Трефилов
Владимир Джабаров и Виктория Федорова

Российский сенатор признал, что есть ряд сложностей, связанных с транзитом газа через территорию Украины. Россия предлагает украинской стороне газ на довольно льготных условиях со скидкой до 25%, уточнил Джабаров.

Пока украинской стороне предложили такие условия предложили на год, далее, по мнению сенатора, предсказать развитие ситуации проблематично, поскольку на Украине  - сложная ситуация. Однако, уточнил Джабаров, это не означает, что граждане Молдовы останутся без российского природного газа. 

"Для нас Молдова - не чужая страна. Мы не можем допустить, чтобы Молдова не получала российский газ. Я думаю, что договоренность все же будет достигнута, а Молдова будет бесперебойно получать российский газ. Молдова всегда исправно платила за использованный газ, никаких перебоев в этом процессе не было", - заявил Джабаров.
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11 ноября глава АО "Молдовагаз" сообщил президенту Игорю Додону, что предприятие достигло договоренностей с "Газпромом" и готово подписать в ближайшее время приложения к действующим контрактам на поставку и на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года.

В сентябре-октябре 2019 года молдавская и российская стороны договорились о продлении действующего контракта на 2020-2022 годы.

Текст контракта предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Республики Молдова тремя альтернативными путями: на границе Российской Федерации с Украиной, на границе Румынии с Украиной, а также в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.

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Теги:
поставки, газ, Россия, Украина, Молдова


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