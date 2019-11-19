В Молдове пройдет образовательная выставка

С 20 по 21 ноября в Кишиневе и Комрате состоится образовательная выставка с участием ведущих российских высших учебных заведений из Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы.

КИШИНЕВ, 19 ноя - Sputnik. Молдавские абитуриенты-старшеклассники и студенты смогут познакомиться с университетскими образовательными программами и получить консультации по поступлению непосредственно от представителей вузов России.

С 20 по 21 ноября в Кишиневе и Комрате состоится образовательная выставка с участием ведущих российских высших учебных заведений из Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы.

Вузы, которые будут представлены на выставке:

1. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева;

2. Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;

3. Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова;

4. Марийский государственный университет;

5. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

6. Московский институт электронной техники.

Место и время проведения выставочных мероприятий:

Кишинев - 20 ноября в 16:00 в Экономической академии Молдовы (ASEM), ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 61, корпус А.

Комрат - 21 ноября в 15:00 в Комратском государственном университете, ул. Галацана, 17.

Вход свободный.

Читайте также:

Молдавский бизнес: как страна зарабатывает миллионы

Новое молдавское правительство – поражение или выигрыш Додона?

Узники "замка Иф" - в каких условиях должны содержать молдавских заключенных

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK