22:19 19 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.40
  • USD17.54
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.73
Поиск
Уборка урожая

Как погода повлияла на урожай и что ожидать в 2020 году: аграрии дали ответ

© Sputnik / Vitaly Timkiv
Общество
Получить короткую ссылку
60 0 0
Sputnik Молдова

Хотя некоторые полевые работы продолжаются, уже можно подводить основные итоги сельскохозяйственного года.

ТИРАСПОЛЬ, 19 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровские аграрии говорят, что показатели сбора урожая в 2019 году в целом неплохие, но по ряду позиций результаты несколько ниже прошлогодних. Погодные условия сказались на получении урожая зерновых и масленичных культур.

"Особую тревогу вызывает выпавшее малое количество осадков этой осенью. Из-за этого из 31 тысяч га озимого клина мы по настоящее время не получили всходы на 70% площадей, что обязательно скажется и на получении урожая следующего года", - уверен начальник Григориопольского Управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии Петр Молоченко.

Картофель
© Sputnik / Виталий Аньков
Урожай картофеля в Молдове значительно превысил показатели прошлого года
Некоторые сезонные полевые работы еще продолжаются, но основные показатели уже подсчитаны. Валовой сбор зерновых составил почти 120 тысяч тонн, маслосемян подсолнечника — чуть более 30 тысяч тонн, озимого рапса — 7,6 тысяч тонн. Произведено овощей 2,2 тысячи тонн, фруктов — 2,5 тысячи тонн.

В Григориопольском районе работает 46 сельскохозяйственных предприятий и 517 крестьянских (фермерских) хозяйств. Последних стало на 12 больше, чем в 2018 году. Количество закрепленных за ними земель сельскохозяйственного назначения составляет почти 62 тысячи га, а количество пашни - 56 тысяч га. Оба этих показателя выше уровня прошлого года.

"Увеличение произошло за счет рекультивации земель, раскорчевки многолетних насаждений, перевода других видов угодий в пашню. Земли используются в полном объеме, востребованы и в определенной мере даже ощущается их дефицит, так как много желающих получить дополнительно земельные участки и расширить производство", - отмечает Молоченко.

В настоящее время в отрасли работают около двух тысяч человек. В поле, на фермах и в садах занято в основном сельское население, а оно дает дополнительную работу примерно такому же количеству человек, которые перевозят эту продукцию, хранят и перерабатывают ее, заняты в торговле и в сфере общественного питания.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Картофельный скандал - какой опасности подвергаются жители Молдовы
Неповторимая Молдова: карту страны выложили из овощей и фруктов - фото
Теги:
урожай, урожай, сельхозпроизводители, сельхозугодья, аграрии, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
История футбольного противостояния команд Молдовы и России - фото
В Москве предупредили Кишинев об опасности для нового правительства
Джабаров: для нового правительства Молдовы существуют определенные угрозы
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться