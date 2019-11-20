В Кишиневе и Комрате пройдет образовательная выставка российских вузов

Молдавские старшеклассники и студенты смогут познакомиться с университетскими образовательными программами и получить консультации по поступлению непосредственно от представителей вузов России.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Образовательная выставка с участием ведущих российских высших учебных заведений из Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы пройдет в Кишиневе и Комрате.

Об этом сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Выставка будет работать 20 и 21 ноября соответственно. В Кишиневе она развернет свои стенды в здании Экономической академии Молдовы (ASEM) (ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 61, корпус А). Начало в 16.00.

В Комрате - в местном государственном университете, ул. Галацана, 17, в 15.00.

Молдавские старшеклассники и студенты смогут познакомиться с университетскими образовательными программами и получить консультации по поступлению непосредственно от представителей вузов России.

Вузы, которые будут представлены на выставке:

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева;

Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;

Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова;

Марийский государственный университет;

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;

Московский институт электронной техники.

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