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Образование

В Кишиневе и Комрате пройдет образовательная выставка российских вузов

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова

Молдавские старшеклассники и студенты смогут познакомиться с университетскими образовательными программами и получить консультации по поступлению непосредственно от представителей вузов России. 

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Образовательная выставка с участием ведущих российских высших учебных заведений из Москвы, Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы пройдет в Кишиневе и Комрате. 

Об этом сообщили Sputnik организаторы мероприятия.

Выставка будет работать 20 и 21 ноября соответственно. В Кишиневе она развернет свои стенды в здании Экономической академии Молдовы (ASEM) (ул. Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 61, корпус А). Начало в 16.00.

В Комрате - в местном государственном университете, ул. Галацана, 17, в 15.00.

Молдавские старшеклассники и студенты смогут познакомиться с университетскими образовательными программами и получить консультации по поступлению непосредственно от представителей вузов России. 

Вузы, которые будут представлены на выставке: 

  • Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева;
  • Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского;
  •  Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова;
  • Марийский государственный университет;
  • Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации;
  • Московский институт электронной техники.

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