С Днем города жителей Рыбницы поздравят артисты из Кишинева

Храмовый праздник Рыбница отпразднует уже в четверг, 21 ноября. Городу в этом году исполняется 391 год.

ТИРАСПОЛЬ, 20 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Ко Дню города в Рыбнице готовится большой праздничный концерт. С 391-м днем рождения город и его жителей поздравят артисты рыбницкого Дворца культуры, но также и приглашенные исполнители из Тирасполя и Кишинева.

"В концерте примет участие заслуженный артист Приднестровья, музыкант оркестра Главного штаба Вооруженных сил Артем Демченко и участник различных международных фестивалей – группа "Миллениум" из Кишинева", - рассказали в администрации города.

Среди местных артистов на праздничную сцену выйдут народный самодеятельный коллектив "Диксиленд", обладатель Гран-при конкурса "Голоса Приднестровья" Сергей Владимир, лауреаты республиканских вокальных конкурсов Ирина Грицишина, Роман Гольчинский, группы "Sunlight" и "Шанс".

Праздничные мероприятия начнутся ранним утром с торжественной церемонии возложения цветов к памятному знаку генерал-майору К. Н. Цветкову на Мемориальном комплексе. Затем в Михайло-Архангельском соборе пройдет Божественная литургия. В это же время и до вечера на Площади Победы откроется выставка-ярмарка товаров и продукции отечественных производителей.

В программе запланирована также закладка капсулы времени с посланием к потомкам. Она будет укреплена на фасаде здания администрации.

Концерты пройдут днем в рыбницком Дворце культуры, а вечером на Площади Победы.

Завершит праздничный день салют.

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