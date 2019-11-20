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Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Кирилл

Президент Молдовы поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова

Глава государства высоко оценил личный вклад Патриарха Кирилла в укрепление тесных многовековых связей между российским и молдавским народами.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил Патриарха Кирилла с днем рождения. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети Facebook. 

Президент Молдовы Игорь Додон и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Патриарх Кирилл наградил Додона орденом Сергия Радонежского

"Направил Его Святейшеству Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу мои самые теплые поздравления по случаю дня рождения и передаю искренние пожелания многолетия, доброго здравия и удачи в его патриаршем служении во имя полноты Православия", - говорится в сообщении.

Президент Молдовы также выразил "Его Святейшеству глубокую признательность за подвижническую деятельность, направленную на достижение мира, конфессионального согласия и гармонизацию межнациональных отношений".

"Мы высоко ценим его большой личный вклад в укрепление тесных многовековых связей между российским и молдавским народами, основанных на единой православной вере, дружбе и взаимопонимании", - заключил Додон.

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Теги:
Кирилл, Молдова


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