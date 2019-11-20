Высший совет прокуроров начал рассматривать заявки кандидатов на пост генпрокурора

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Высший совет прокуроров (ВСП) на заседании в среду начал рассматривать заявки кандидатов на пост генерального прокурора Молдовы. Об этом заявила председатель ВСП Анжела Мотузок.

"Письмом от 18 ноября был направлен список и документы кандидатов. К письму прикреплено и подтверждение от 19 ноября, что не было аннулирования результатов этого этапа конкурса... Заседание, на котором рассматривают документы, будет закрытым", - сказала Мотузок.

На пост главы Генеральной прокуратуры Молдовы претендуют старший следователь Национального антикоррупционного центра Олег Крышмару, адвокат Владислав Грибинча, прокурор Вячеслав Солтан, экс-прокурор и бывший депутат парламента Молдовы Александр Стояногло.

Как начинался конкурс

После изменения законодательства в конце сентября Минюст инициировал процесс отбора кандидатов на должность генерального прокурора Молдовы.

Срок подачи документов истек 20 октября в 23.59. Затем комиссия провела психологическое тестирование (25 октября) и собеседование (28-29 октября), по итогам которых были отобраны четверо кандидатов. Однако уже через неделю экс-министр юстиции Олеся Стамате объявила о том, что аннулирует итоги этого этапа в связи с тем, что у правительства появились вопросы, касающиеся неподкупности претендентов. После этого в правящей коалиции ПСРМ-ACUM возникли разногласия по закону о генпрокуроре. В результате кабмин Санду был отправлен в отставку и назначено новое правительство.

Затем министр юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил 18 ноября о признании действительными результатов первого этапа конкурса на должность генерального прокурора Молдовы, отмененных его предшественницей.

Что изменилось в процессе выбора генпрокурора

Главное новшество при выборе генерального прокурора заключается в том, что теперь избрание проходит через несколько "фильтров".

Первый из них - отбор претендентов на пост гепрокурора спецкомиссией, созданной Минюстом, а второй - отбор кандидатов Высшим советом прокуроров (ВСП).

Претенденты должны быть гражданами Молдовы, знать государственный язык, иметь 10-летний опыт в области права, из которых 5 лет работать прокурором или судьей, или 8 лет трудиться адвокатом или следователем. Также в отношении кандидатов не должно быть установленной меры по судебной защите, не должно быть судимостей. У претендентов должно быть высшее образование в области права, они обязаны иметь управленческие качества.

Также в последние три года все претенденты не должны состоять в политических партиях, участвовать в политических мероприятиях. Еще в последние 6 месяцев они не должны были быть членами Высшего совета прокуроров.

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