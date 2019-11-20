Лишь один из четырех кандидатов в вице-мэры Кишинева был утвержден

Одна кандидатура вице-примара одобрена советниками, еще трем претендентам не хватило всего одного голоса.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Муниципальные советники 41 голосом "за" проголосовали на чрезвычайном заседании в среду за утверждение Виктора Киронды замглавой администрации Кишинева.

Ранее Киронда сообщил, что на посту вице-примара намерен модернизировать общественный транспорт, пешеходные зоны и велосипедную инфраструктуру, а также правильно организовать общественные места.

© Sputnik / Osmatesco Виктор Киронда

Виктор Киронда - гражданский активист, был конкурентом Иона Чебана на выборах генерального примара Кишинева 20 октября — он баллотировался от общественно-политического движения "Новая сила". В муниципальный совет Киронда вошел в июле 2019 года по спискам блока "Европейская народная платформа Молдовы – Юрие Лянкэ".

Новому вице-примару 30 лет. Он родился в Кишиневе.

Советники приняли решение утверждать каждую кандидатуру после того, как заслушивают претендентов.

Послу Молдовы в Эстонии Инге Ионесий, которая не смогла присутствовать на заседании, но подключилась по видеосвязи, не хватило одного голоса, чтобы быть утвержденной в должности вице-примара. За нее проголосовали 25 советников, представляющих фракции социалистов (20 проголосовавших), демократов (2 голоса), Партии "Шор" (2 голоса), а также Виктор Киронда.

© Sputnik / Инга Ионесий

Согласно законодательству, чтобы кандидатура вице-примара была утверждена, необходимы голоса не менее 26 советников.

"Она более 20 лет работает в сфере экономики. Надеюсь, что на следующей неделе у нас будет заседание, на котором мы сможем дополнительно убедить вас, что у нее достаточно компетенций для того, чтобы занять эту должность", - сказал в ответ на голосование по кандидатуре Ионеси генпримар Ион Чебан.

Ровно такой же результат ждал юриста Илью Чебана, который должен был стать ответственным за правовую область, а также бывшего госсекретаря министерства образования, культуры и исследований Анжелу Кутасевич. Их кандидатуры поддержали те же 25 советников.

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