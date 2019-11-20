В Молдове задержали главу Центра судебной медицины

После того, как десять судмедэкспертов попали под подозрение в реализации преступной схемы, на допрос доставили и руководителя Центра судебной медицины.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Директор Центра судебной медицины Валерий Савчук задержан в среду офицерами Национального антикоррупционного центра и прокурорами по борьбе с коррупцией в рамках расследования дел по подделке заключений, "черной бухгалтерии" и взяточничестве в данном учреждении. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре страны.

"Его должны доставить в Антикоррупционную прокуратуру для допроса в связи с возникновением подозрений о его вовлеченности в коррупционные схемы", - заявили в НАЦ. © Fotolia / Evgeny Korshenkov В Кишиневе задержали судмедэксперта, который мог взорвать полгорода - видео

Также прокуроры обратились в суд с запросом о предварительном аресте шестерых судмедэкспертов, задержанных по этому же делу два дня назад. Еще четверо подозреваемых начали сотрудничать со следствием, поэтому будут находиться на свободе в процессе расследования.

Всех фигурантов дела подозревают в организации схемы по незаконному получению денег за оказание услуг судебной экспертизы.

В материалах дела уточняется, что судмедэкспертам платили за искаженные выводы в экспертных заключениях о причинах смерти. За такую услугу подозреваемые получали от 900 до 10 тысяч леев.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов дела были изъяты десятки тысяч евро и леев, золотые украшения и записи о ведении черной бухгалтерии. Происхождение этих материальных ценностей следствию еще предстоит выяснить.

Сейчас расследуются два уголовных дела по эпизодам пассивной коррупции и мошенничеству. Подозреваемым грозит до 15 лет тюремного заключения со штрафом до 500 тысяч леев, а также лишение права работать в определенных должностях на срок до 15 лет.

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