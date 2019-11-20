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Обыски в Молдове: речь идет об импорте и экспорте фруктов

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Обыски в Молдове (116)
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Sputnik Молдова

Ущерб государственному бюджету от противоправных действий экономических агентов может достигать суммы в несколько миллионов леев.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Прокуроры по борьбе с организованной преступностью, совместно с офицерами Национального инспектората расследований и Службы информации и безопасности в среду проводят обыски в компаниях, специализирующихся на импорте и экспорте фруктов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве заявили, что речь идет о проверках нескольких фирм.

"Подробности будут предоставлены позднее, в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, одновременно проводятся два десятка обысков. Экономических агентов подозревают в контрабанде, отмывании денег и фиктивных операциях по оплате товаров.

Речь может идти об ущербе госбюджету в несколько миллионов леев.

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Тема:
Обыски в Молдове (116)

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