Вырастет ли в Молдове тариф на газ для потребителей - заявление премьера Кику

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Молдова не останется без российского природного газа, даже если возникнут проблемы с его транзитом через территорию Украины, получать "голубое топливо" из РФ наша страна сможет через Болгарию и Румынию. Об этом заявил глава совета директоров "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром Молдовы Ионом Кику, находящимся в Москве с рабочим визитом.
В ходе встречи стороны обсудили самые важные вопросы, касающиеся обеспечения энергетической безопасности страны, в том числе расчет Молдовы по счетам за потребленный газ, бесперебойное обеспечение потребителей в республике этим топливом, внедрение третьего энергетического пакета.
Глава "Газпрома" подчеркнул, что предприятие "Молдовагаз" в полной мере и своевременно рассчитывается за поставленное в республику "голубое топливо".
Глава молдавского кабмина поблагодарил Алексея Миллера за открытость, которую демонстрирует руководство ОАО "Газпром" в сотрудничестве с правительством Молдовы по вопросу продления контракта с предприятием "Молдовагаз", а также за всестороннюю информацию, касающуюся обеспечения энергобезопасности нашей страны.
Кику также подчеркнул в ходе встречи, что кабинет министров под его руководством "не допустит роста тарифов на природный газ".
По итогу встречи стороны договорились обеспечить бесперебойные поставки природного газа потребителям в Республике Молдова.
Глава "Газпрома" поздравил молдавского премьера со вступлением в должность и пожелал кабмину под его руководством достичь всех поставленных целей и задач.
Глава АО "Молдовагаз" сообщил президенту Игорю Додону, что предприятие достигло договоренностей с "Газпромом" и готово подписать в ближайшее время приложения к действующим контрактам на поставку и на транспортировку природного газа. В настоящее время эксперты двух сторон согласовывают приложения по пролонгации действующего контракта на срок три года.
В сентябре-октябре 2019 года молдавская и российская стороны договорились о продлении действующего контракта на 2020-2022 годы.
Текст контракта предусматривает условия поставок природного газа для потребителей Республики Молдова тремя альтернативными путями: на границе Российской Федерации с Украиной, на границе Румынии с Украиной, а также в других точках входа в газовую систему Украины через трансбалканский коридор, на западной границе со странами ЕС.
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