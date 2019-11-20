В АП объяснили, почему запрос демократов рассмотрят позже

Имеющий родственные связи с Владимиром Плахотнюком судья взял самоотвод, который должны рассмотреть прежде, чем анализировать сам протест.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отложила рассмотрение заявления членов правительства Павла Филипа, опротестовавших решение об открытии уголовного дела по факту узурпации власти в стране.

Ранее ряд молдавских СМИ сообщали, что рассмотрение протеста перенесено на 11 декабря.

"Судья Генадие Морозан, входивший в состав магистратов, которые должны были рассматривать протест, взял самоотвод. Этот запрос должен рассмотреть другой судейский состав. Дата еще не определена", - заявила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Апелляционной палаты Октябрина Попа.

По ее словам, только после того, как магистраты примут решение по самоотводу Морозана, они смогут определить дату рассмотрения протеста демократов.

В Генеральной прокуратуре страны ранее сообщили, что Генадие Морозан, который должен был стать докладчиком по протесту демократов, является непрямым родственником Владимира Плахотнюка.

Кроме того, прокуроры настаивают, что уголовное дело было открыто в строгом соответствии с законодательством.

Дело об узурпации власти

Андрей Нэстасе, будучи министром внутренних дел, летом потребовал в срочном порядке инициировать внутреннее расследование в Генеральной прокуратуре, возбудить уголовное дело по факту узурпации власти в государстве, а также лишить иммунитета экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, руководителя "Партии "Шор" Илана Шора и объявить их в международный розыск. Главе МВД было отказано в возбуждении дела 23 июля, когда и.о. генпрокурора был Игорь Попа. Объяснили свое решение в Генпрокуратуре тем, что оно "принято по результатам анализа фактических обстоятельств, оценки предоставленных доказательств, и было основано на юридических доводах".

Затем парламент страны назначил нового и.о. генерального прокурора Думитру Робу. Он аннулировал предыдущее распоряжение, так как были "констатированы ошибки фактические и правовые при издании указа об отказе в открытии уголовного дела". Таким образом, дело об узурпации власти в период с 7 по 14 июня 2019 года открыто 5 августа.

Бывший молдавский премьер Павел Филип заявил, что для демократов очевидны безосновательность дела, отсутствие мотивов для его открытия. Кроме того, по его мнению, таким образом пытаются "давить на парламентскую оппозицию". Позже демократы Павел Филип, Моника Бабук, Александр Жиздан и Николай Чубук опротестовали распоряжение и.о. генпрокурора об открытии уголовного дела по факту узурпации власти. Этот запрос должны были рассмотреть 20 ноября.

Согласно статье 339 УК РМ, действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

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