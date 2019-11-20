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Новый "желтый код": Госгидрометеослужба вынесла предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (913)
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Sputnik Молдова

В период действия метеорологического оповещения необходимо следовать ряду рекомендаций, чтобы не оказаться в чрезвычайной ситуации.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила в среду "желтый код" метеорологической опасности в связи с ветром. Предупреждение будет действовать до 21 ноября.

"Hа большей части территории ожидается усиление восточного ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - отмечено на сайте Госгидрометеослужбы. 

Упавшее в Кишиневе дерево (архивное фото)
© Facebook / Mihail Bagas
Сильный южный ветер повалил деревья в Кишиневе и в Бельцах
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны.

Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

В указанный период возможны временные сбои в электроснабжении и в работе телекоммуникаций. Не исключается облом веток деревьев, а также падение старых сухих деревьев. Также возможен частичный снос крыш зданий.

Последствие сильного ветра в Кишиневе
© Sputnik / Osmatesco
Последствие сильного ветра в Кишиневе

Рекомендуется:

  • не проходить вблизи деревьев;
  • обходить участки, где наблюдается обрыв и падение электрического кабеля на землю;
  • избегать парковки автомобилей вблизи деревьев;
  • подвязывание виноградной лозы во избежание ее повреждения;
  • избегать использования открытого огня.

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Тема:
Погода в Молдове (913)

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