00:13 21 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Старый Оргеев, архивное фото.

Не место, а рай на земле - почему российские туристы выбирают Молдову

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
8730
Sputnik Молдова

Этой осенью Молдова вошла в топ туристических направлений для граждан Российской Федерации - одни едут в нашу страну для того, чтобы ознакомиться с традициями и достопримечательностями республики, другие направляются сюда в санатории для того, чтобы поправить здоровье.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В последние несколько лет поездки в Молдову пользуются все большей популярностью среди туристов из России и стран СНГ. Как правило, граждане России едут в нашу республику в межсезонье - весной и осенью, оставляя лето для отдыха на морских побережьях. 

Для многих российских туристов Молдова - своя, особенная. Кто-то предпочитает приехать на праздник Диониса - Национальный день вина, чтобы насладиться самыми оригинальными и вкусными напитками, производимыми в нашей республике. Кто-то занимается гастрономическим туризмом, впервые открывая для себя вкус мамалыги, фриптуры, плацинд, голубцов, ловко завернутых хозяйками в виноградный листья.

Иные просто приезжают полюбоваться молдавскими уникальными ландшафтными пейзажами Старого Оргеева, Цыпова, Куркь, Кэприян, лесов близ Арионешт, села Рудь, широтой молдавских Кодр, долинами Днестра.

Река Днестр у села Наславча.
© Sputnik / И. Кибзий
Может ли Молдова предложить качественный туризм

Однако есть и иная Молдова, которую выбирают некоторые россияне, чтобы подлечиться и восстановить силы - санаторная. Многие граждане РФ приезжают на отдых в санатории Калараша и Кагула, утверждая, что комплекс процедур, предоставляемый там, помогает восстановить силы, набраться здоровья на год вперед. 

Туристический портал "ТурСтат" представил рейтинг курортов стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью. Молдова заняла в нем одно из почетных пяти мест, наравне с Беларусью, Азербайджаном, Арменией и Казахстаном.  

Курорты на озере Нарочь в Беларуси, Нафталана в Азербайджане, Бурабай в Казахстане, Джермук в Армении и Калараш в Молдове стали самыми популярными местами бальнеологического отдыха граждан РФ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Осенью администрация президента представит концепцию развития туризма в РМ
Стадницкий: планируем сотрудничать с Молдовой в сфере экономики, торговли, туризма
Эксперт: экономику Молдовы могут спасти био-продукты и агро-туризм
В Оргееве реставрируют один самых старых парков
Теги:
отдых, здоровье, туристы, Молдова, туризм


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию
Кишинев и Москва наверстывают упущенное: о чем говорили Кику и Медведев
Первый за 7 лет: молдавский премьер приехал в Москву возобновлять диалог
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться