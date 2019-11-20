Не место, а рай на земле - почему российские туристы выбирают Молдову

Этой осенью Молдова вошла в топ туристических направлений для граждан Российской Федерации - одни едут в нашу страну для того, чтобы ознакомиться с традициями и достопримечательностями республики, другие направляются сюда в санатории для того, чтобы поправить здоровье.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. В последние несколько лет поездки в Молдову пользуются все большей популярностью среди туристов из России и стран СНГ. Как правило, граждане России едут в нашу республику в межсезонье - весной и осенью, оставляя лето для отдыха на морских побережьях.

Для многих российских туристов Молдова - своя, особенная. Кто-то предпочитает приехать на праздник Диониса - Национальный день вина, чтобы насладиться самыми оригинальными и вкусными напитками, производимыми в нашей республике. Кто-то занимается гастрономическим туризмом, впервые открывая для себя вкус мамалыги, фриптуры, плацинд, голубцов, ловко завернутых хозяйками в виноградный листья.

Иные просто приезжают полюбоваться молдавскими уникальными ландшафтными пейзажами Старого Оргеева, Цыпова, Куркь, Кэприян, лесов близ Арионешт, села Рудь, широтой молдавских Кодр, долинами Днестра.

Однако есть и иная Молдова, которую выбирают некоторые россияне, чтобы подлечиться и восстановить силы - санаторная. Многие граждане РФ приезжают на отдых в санатории Калараша и Кагула, утверждая, что комплекс процедур, предоставляемый там, помогает восстановить силы, набраться здоровья на год вперед.

Туристический портал "ТурСтат" представил рейтинг курортов стран СНГ для оздоровительного и бальнеологического отдыха осенью. Молдова заняла в нем одно из почетных пяти мест, наравне с Беларусью, Азербайджаном, Арменией и Казахстаном.

Курорты на озере Нарочь в Беларуси, Нафталана в Азербайджане, Бурабай в Казахстане, Джермук в Армении и Калараш в Молдове стали самыми популярными местами бальнеологического отдыха граждан РФ.

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