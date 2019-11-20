В Шерпенах стартовала акция "Дороги памяти" к 75-летию Великой Победы

В Молдове началась реализация международного мемориального проекта, который продлится до 3 декабря, когда в России отмечается День неизвестного солдата.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Международная мемориальная акция "Дороги памяти", посвященная увековечению подвига воинов, павших в борьбе с фашизмом, пройдет в ноябре во многих странах Европы. В ее рамках на местах кровопролитных боев и на воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны будет проведен торжественный забор земли, которую в специально изготовленных капсулах передадут в Россию и заложат в фундамент строящегося Главного храма Вооруженных Сил РФ в подмосковном музейном парке "Патриот". Открытие собора приурочено к 75-летию Великой Победы.

У народа Молдовы и народа России общая память

В среду, 20 ноября, торжественная церемония забора земли прошла на Кургане Славы близ села Шерпены Новоаненского района, где в братской могиле захоронены более 3500 советских солдат и офицеров, павших в боях на Шерпенском плацдарме в апреле-августе 1944 года.

В церемонии приняли участие представители посольства РФ в Молдове, военнослужащие Национальной армии и Вооруженных сил России, представители министерства обороны РМ, активисты молдавских поисковых организаций, общественники и журналисты.

Перед началом церемониала состоялась панихида в память о павших воинах. Церемония забора земли прошла в присутствии почетного караула, под государственным флагом Республики Молдова и под боевыми знаменами частей и подразделений Красной армии, которые сражались на Шерпенском плацдарме. После помещения земли в капсулы собравшиеся возложили цветы к мемориальной стеле, прозвучал трёхкратный воинский салют.

Знамена 507-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского Кишиневского полка и 14-й штурмовой инженерно-саперной Александрийской Краснознаменной ордена Суворова бригады были переданы Молдове в ходе визита в нашу страну министра обороны РФ Сергея Шойгу, который в августе 2019 года принял участие в торжественных мероприятиях в честь 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков.

"Сегодня мы дали старт акции "Дороги памяти" в Молдове. В рамках акции будет проведен забор земли на крупнейших воинских захоронениях времен Великой Отечественной войны в республике, — рассказал временный поверенный в делах России в РМ Роман Романов.

— К сожалению, мы не можем охватить все места боевой славы, их в стране колоссальное количество, более 600, далеко не все они каталогизированы. Но постараемся охватить как можно больше, во всех регионах республики. В рамках акции "Дороги памяти" мы символически воссоединяем с Родиной тех, кто не дошел домой с фронтов Великой Отечественной. С другой стороны, мы чувствуем наше единство, ведь когда-то наши отцы, наши деды воевали все вместе со страшным врагом. И сегодня мы остаемся такими же близкими друг другу. У народа Молдовы и народа России общая память, и это главное", — сказал российский дипломат.

Акция "Дороги памяти" завершится 3 декабря, когда в России отмечается День неизвестного солдата. К этой дате планируется провести торжественный церемониал в Центре военной истории и культуры Национальной армии, которому будут переданы капсулы с землей для отправки в Россию.

"Здесь всё было полем боя"

Курган Славы, возведенный над огромной братской могилой, не так известен, как расположенный рядом мемориальный комплекс "Шерпенский плацдарм". Но именно на этом участке плацдарма, на широких полях, расположенных на территории нынешнего Новоаненского района, шли жестокие бои в апреле-мае 1944 года, во время подготовки Ясско-Кишиневской наступательной операции.

Бои в районе Кургана Славы были настолько ожесточенными, что жители окрестных сел долгие годы после окончания войны называли это место "Мертвое поле", - в земле здесь осталось столько мин и снарядов, что сельскохозяйственная техника и люди подрывались на них вплоть до 80-х годов.

"Поисковые работы в этом месте мы ведем, начиная с января и заканчивая декабрем, — рассказал руководитель молдавской поисковой общественной организации "Русский историко-патриотический клуб" Алексей Петрович.

— На прошлой неделе мы менее чем в километре отсюда обнаружили склад боеприпасов, который был уничтожен саперами Национальной армии. Павших солдат мы находим в окрестностях, буквально в шаговой доступности, ведь всё, что находится рядом, было полем боя", — говорит поисковик.

Войска Красной армии заняли этот участок плацдарма в середине апреля 1944 года. В начале мая немецкие войска предприняли контратаку, бросили в бой три танковые дивизии и прижали советские подразделения к Днестру. Вплоть до августа 1944 в этих местах, на Шерпенском плацдарме шли тяжелые позиционные бои, которые в сводках назывались "боями местного значения". События на плацдарме приковали к себе внимание гитлеровского командования, что позволило Красной армии сосредоточить войска и технику на Кицканском плацдарме, откуда и началась Ясско-Кишиневская операция в августе 1944 года.

"Это место, к большому сожалению, не так известно, как центральный мемориал, — рассказал Алексей Петрович. — Предполагалось строить мемориал именно здесь, на этом месте, когда в середине 80-х годов братская могила была обнаружена комсомольцами и поисковиками. Реализовать эту идею помешал распад Советского Союза. Первоначально это место было обозначено памятным знаком, затем мы обустроили мемориал "Курган Славы". Здесь мы постоянно проводим памятные мероприятия, привозим сюда детей, которые идут по маршрутам боевой славы, организуем пешие походы".

Силами поисковиков за последние годы было обнаружено, идентифицировано и захоронено более 700 солдат и офицеров Красной Армии.

Никто не забыт, ничто не забыто

Акция "Дороги памяти" охватывает многие европейские страны. Церемониалы отбора земли недавно состоялись в Нидерландах и в Словакии, а вскоре пройдут и в других странах Европы и даже в США, где тоже есть могилы советских солдат.

В России акция стартовала летом — 22 июня 2019 года во всех субъектах Российской Федерации состоялся торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений, а также воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны.

Гильзы артиллерийских снарядов, в которые была помещена земля, установят в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти" на территории Главного храма Вооруженных Сил РФ.

Кроме того, в филиале Центрального музея Вооруженных Сил России выставят исторические экспонаты времен Великой Отечественной войны. Грандиозный проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронтовиков и работников оборонных предприятий, партизан и жителей блокадного Ленинграда, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов.

Для того чтобы каждый желающий мог принять в этом участие, на сайте Минобороны России запущен информационный раздел "Дорога памяти", куда каждый желающий может загрузить фотографии и данные о своих родственниках – участниках Великой Отечественной войны, воевавших на фронте или трудившихся в тылу. Материалы войдут в мультимедийную галерею "Дорога памяти".

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