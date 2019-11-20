Молдавские гастарбайтеры, работающие в России, смогут рассчитывать на пенсии

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила начало переговоров по проекту соглашения между Молдовой и Россией в области пенсионного обеспечения - аналогичные соглашения у нашей страны действуют уже с 13 странами.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Соглашение о взаимозачете пенсий распространяется на трудовых мигрантов из Республики Молдова, работающих или проживающих на территории России.

Документ действителен в отношении молдавских граждан в следующих случаях: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсия и пособие по инвалидности, вызванной несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, выплата на погребение.

Касательно граждан России, речь идет о пенсионном обеспечении по возрасту, инвалидности, страховании по случаю потери кормильца.

Также положения документа затрагивают фиксированных выплат по страховой пенсии, увеличения фиксированных выплат, доплат к страховой пенсии, пенсионных и накопительных выплат, финансируемых из пенсионных сберегательных фондов, социальных выплат на погребение.

Данное соглашение заменит действующее соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное 10 февраля 1995 года.

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