00:13 21 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.39
  • USD17.50
  • RUB0.27
  • RON4.06
  • UAH0.72
Поиск
Рабочие на строительной площадке .

Молдавские гастарбайтеры, работающие в России, смогут рассчитывать на пенсии

© Sputnik / Kirill Kallinikov
Общество
Получить короткую ссылку
8610
Sputnik Молдова

Парламентская комиссия по внешней политике и европейской интеграции утвердила начало переговоров по проекту соглашения между Молдовой и Россией в области пенсионного обеспечения - аналогичные соглашения у нашей страны действуют уже с 13 странами.

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik. Соглашение о взаимозачете пенсий распространяется на трудовых мигрантов из Республики Молдова, работающих или проживающих на территории России.

Документ действителен в отношении молдавских граждан в следующих случаях: пенсия по возрасту, пенсия по инвалидности, по случаю потери кормильца, пенсия и пособие по инвалидности, вызванной несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, выплата на погребение.

Касательно граждан России, речь идет о пенсионном обеспечении по возрасту, инвалидности, страховании по случаю потери кормильца.

Старость, иллюстративное фото.
CC0 / Pixabay / beejees
Каждый в Молдове сможет рассчитать время выхода на пенсию - новая услуга

Также положения документа затрагивают фиксированных выплат по страховой пенсии, увеличения фиксированных выплат, доплат к страховой пенсии, пенсионных и накопительных выплат, финансируемых из пенсионных сберегательных фондов, социальных выплат на погребение.

Данное соглашение заменит действующее соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения, подписанное 10 февраля 1995 года.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

Гырбу: потребует ли МВФ снизить пенсии молдавским пенсионерам
Каждый в Молдове сможет рассчитать время выхода на пенсию - новая услуга
Число граждан РМ за границей, получающих пенсию из Молдовы, выросло в 10 раз
Теги:
гастарбайтеры, мигранты, пенсии, Молдова


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию
Кишинев и Москва наверстывают упущенное: о чем говорили Кику и Медведев
Первый за 7 лет: молдавский премьер приехал в Москву возобновлять диалог
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться