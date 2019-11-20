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Строительство шоссейной дороги

Кику: в скором времени Молдова превратится в большую строительную площадку

© Sputnik / Валерий Шустов
Общество
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Sputnik Молдова

Кишинев и Москва восстановили диалог на правительственном уровне, об этом премьер министр Молдовы Ион Кику заявил на пресс-конференции по прибытии в Кишинев.

КИШИНЕВ, 20 ноя – Sputnik. Одной из основных целей правительства Молдовы является привлечение значительных инвестиций в инфраструктурные проекты и, прежде всего, в строительство дорог в республике. Об этом заявил на пресс-конференции глава молдавского кабинета министров Ион Кику в Международном аэропорту Кишинева.

Премьер сообщил, что ему удалось достигнуть принципиальной договоренности с российской стороной о предоставлении правительству республики кредита в 500 миллионов долларов США – средств, которые, по словам Кику, пойдут на строительство и реабилитацию основных автомагистралей республики.

"Сейчас министерства финансов двух стран должны выработать условия по предоставлению этого кредита. Кредит будет принят, если его условия будут выгодными для Республики Молдова. Уверяю вас, что в скором времени страна превратится в одну большую строительную площадку", - заявил Кику.

Премьер-министр обратился ко всем гражданам страны и ответственным политическим силам включиться в процесс по модернизации страны. Кику отметил, что восстановление нормального, прагматичного и взаимовыгодного диалога правительства РМ с кабинетом министров России – главный результат его официального визита в Москву.

Дом правительства РФ, архивное фото.
© Sputnik / Сергей Субботин
Визит Кику в РФ: скидки на газ, встреча с Медведевым, развитие партнерства

"На основе этого диалога нам удалось добиться новых возможностей для страны", - заключил Кику.

За семь лет, прошедших с момента последнего визита молдавского премьера в Москву, в двухсторонних отношениях Кишинева и Москвы накопился ряд вопросов, требующих безотлагательного решения. Рабочий день визита Иона Кику был расписан по минутам.

В российской столице глава молдавского кабмина встретился со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым и председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Молдавскому премьеру удалось договориться о снижении тарифов на газ для потребителей Молдовы, также обсуждались вопросы экспортных поставок продукции из нашей страны на российский рынок и другие актуальные вопросы российско-молдавского взаимодействия в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной областях.

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