В Бендерах откроют музей, посвященный знаменитому ученому Бергу

Дом, в котором 143 года тому назад родился будущий академик АН СССР Лев Семенович Берг, избежал уничтожения и разрушения.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Бендерах при поддержке Российского географического общества планируют открыть дом-музей Льва Семеновича Берга, выдающегося русского и советского географа-энциклопедиста. Договоренность о сотрудничестве и оказании содействия в организации экспозиции была достигнута между городским Советом и Всероссийской общественной организацией "Русское географическое общество".

"Руководство Русского географического общества приветствует инициативу открытия музея в доме академика и готово оказать экспертную поддержку", - сообщили в городском совете Бендер.

В фондах РГО находится комплекс единиц хранения, связанных с деятельностью выдающегося ученого – личные вещи, карты экспедиций, авторская автобиография, фотографии, а также книги, посвященные его жизни. Часть документов оцифрована и будет доступна для изучения сотрудникам Бендерского историко-краеведческого музея.

Академик АН СССР Лев Берг родился в городе Бендеры в 1876 году в одном из домов, расположенных по улице Павловской (сейчас Московская). Несмотря на различные исторические события, городу удалось сохранить дом от уничтожения и разрушения.

С 1940 по 1950 годы Берг являлся президентом Всесоюзного географического общества. Ученый исследовал ихтиологию, страноведение и этнографию Северо-Западной части Причерноморья.

Решением городского Совета народных депутатов Муниципальному образовательному учреждению "Бендерский теоретический лицей" присвоено имя академика Льва Семеновича Берга.

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