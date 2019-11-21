Декада молодежи Приднестровья: живой диалог молодых с совсем юными

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье завершилась Декада молодежи. Участники рассказали корреспонденту Sputnik, как прошло это масштабное мероприятие.

Нет – скучным лекциям

Пресс-секретарь Молодежной избирательной комиссии Приднестровья и общественного движения "Волонтеры Победы Приднестровья" Дарина Кулакова была спикером на форуме в первый день. Открывалась декада диалогом активной молодежи со школьниками, где рассказывали об участии в международных форумах.

"Встреча получилась живая и полезная, поскольку ребята задавали их интересующие вопросы, уточняли и дискутировали. Тема участия молодежи в международных проектах должна так обсуждаться, здесь нет места скучным лекциям и долгим словам", - отметила Кулакова.

Волонтер Победы поведала, что лекция прошла на позитиве, с активным участием ребят, а также с обсуждением большого количества необходимой информации.

"Я рада, что у нас получился именно такой открытый диалог, поскольку он показал, что следующее за нами поколение способно не только поддержать наши наработки, но и улучшить их, создать что-то свое", - гордо заметила она.

Заряд активности

Как рассказала председатель Городского ученического совета Тирасполя, волонтер Победы Яна Клюжина, форум оставил яркие впечатления, запомнился спикерами, которые увлечены своей деятельностью.

"Мы узнали много нового о работе молодежных организаций Тирасполя. Такие площадки развивают наш потенциал. Думаю, что я, как и все ребята, получила очень важный опыт и заряд на активность", - подчеркнула Клюжина.

Особый формат

На интерактивной площадке "Я – патриот…" координатор "Волонтеров Победы Приднестровья" Евгений Назаренко рассказал участникам форума о деятельности этого общественного движения. Он также презентовал проект "Международная команда волонтеров 75-летия Победы", поделился итогами прошедшего в Москве форума, на котором присутствовали представители "Волонтеров" из многих стран мира.

"Сегодня "Волонтеры Победы" есть во всех регионах России, а международная команда объединяет 47 стран. Волонтеры Победы Приднестровья открыты для диалога и сотрудничества", - отметил он.

Назаренко рассказал также, что прошедший в Левобережье молодежный форум интересен, в первую очередь, своим форматом.

"Каждый представитель общественных объединений и инициативных групп мог рассказать молодым тираспольчанам о своей деятельности и проектах. Для меня самое важное в подобных мероприятиях – прямой диалог с молодежью, возможность приобщать ребят к изучению истории Отечества, волонтерской деятельности в целом, стимулировать их активность", – отметил Евгений.

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