Осень в Приднестровье: как местные власти решают проблему утилизации листвы

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Наступило время обильного листопада, и перед городом остро стоит вопрос утилизации листвы. Местные власти рассказали о том, кто и как занимается переработкой во дворах многоэтажных жилых домов, а также о том, что необходимо предпринять в случае обилия листьев хозяевам домовладений.
"Сжигание листвы на территории частных домовладений запрещено законом, поскольку ядовитый дым от тлеющих костров наносит сильный вред организму человека, а также может стать причиной пожаров", - напомнили в бендерской администрации.
Для жителей многоэтажных домов
Для владельцев частных домов
Советы экологов
Более практичные методы утилизации листвы советуют экологи. Рекомендуется оставлять листья там, где они упали – под деревьями. Еще один полезный вариант утилизации листвы – складирование в компостную яму, материал из которой через несколько лет станет прекрасным природным удобрением.
Наказание за нарушение закона
В Приднестровье сжигание листвы и растительного мусора категорически запрещено. За нарушение экологического законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 368 ($23) до 1104 приднестровских рублей ($69) для физических лиц, от 1840 ($115) до 3680 рублей ($230) для должностных лиц.