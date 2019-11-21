Осень в Приднестровье: как местные власти решают проблему утилизации листвы

Власти региона напомнили о том, как правильно стоит складировать и утилизировать ворох листьев, а экологи поделились по этому поводу советами более практичных методов.

ТИРАСПОЛЬ, 21 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Наступило время обильного листопада, и перед городом остро стоит вопрос утилизации листвы. Местные власти рассказали о том, кто и как занимается переработкой во дворах многоэтажных жилых домов, а также о том, что необходимо предпринять в случае обилия листьев хозяевам домовладений.

"Сжигание листвы на территории частных домовладений запрещено законом, поскольку ядовитый дым от тлеющих костров наносит сильный вред организму человека, а также может стать причиной пожаров", - напомнили в бендерской администрации.

Для жителей многоэтажных домов

Для владельцев частных домов

С микрорайонов, застроенных многоэтажными домами, вывоз опавших листьев производится централизованно силами "КоммуналДорСервис" на специализированный полигон листвы. В тариф, оплачиваемый жителями многоэтажных домов, входит услуга по уборке дворовых территорий и вывозу уличного смета, листвы. Жильцы муниципальных домов оплачивают ее в ЖЭУК, а кооперативов - по договорам с "КоммуналДорСервисом".

Советы экологов

Вывоз листвы и крупногабаритных веток с частного сектора производится за дополнительную плату, так как эта категория не является твердыми бытовыми отходами и не входит в норму накопления отходов. Хозяевам домовладений необходимо складировать листву отдельно, упаковывать в мешки, обращаться в специализированное предприятие для заключения дополнительного договора с "КоммуналДорСервисом".

Более практичные методы утилизации листвы советуют экологи. Рекомендуется оставлять листья там, где они упали – под деревьями. Еще один полезный вариант утилизации листвы – складирование в компостную яму, материал из которой через несколько лет станет прекрасным природным удобрением.

Наказание за нарушение закона

В Приднестровье сжигание листвы и растительного мусора категорически запрещено. За нарушение экологического законодательства предусмотрена административная ответственность в виде штрафов от 368 ($23) до 1104 приднестровских рублей ($69) для физических лиц, от 1840 ($115) до 3680 рублей ($230) для должностных лиц.