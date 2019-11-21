Как разгрузить центр Кишинева от пробок - есть способы, которые помогут

КИШИНЕВ, 20 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Некоторые автомобилисты давно иронично предлагают переименовать центр Кишинева и прилегающие к нему основные и второстепенные улицы в "сектор пробка". Десятки минут ожидания, нервы и опоздания, беспомощность автолюбителей, попавших в пробку. Так продолжается в молдавской столице уже не первый десяток лет.
Повсеместные автомобильные заторы в Кишиневе можно нетрудно объяснить: транспортный поток, который способны пропустить многие улицы молдавской столицы, рассчитан на середину 70-х годов прошлого столетия.
Круги ада для автолюбителей
Свидетельством тому служит интернет-приложение "Waze", с помощью которого молдавские автолюбители могут посмотреть, какие улицы в Кишиневе наиболее загружены.
Красный цвет линий, обозначающий улицы, где пробка растянулась на несколько километров, стал естественным для многих магистралей города, особенно в часы пик.
Не спасли Кишинев и круговые развязки, которые ввел в городе на наиболее оживленных перекрестках бывший генпримар столицы, либерал Дорин Киртоакэ. Их в шутку многие автолюбители прозвали "кругами ада", или, по имени бывшего градоначальника, - "кругами Киртоакэ".
Сами автомобилисты говорят, что круговое движение на ряде перекрестков города больше похоже на игру в рулетку, когда не знаешь, какой вариант выпадет сегодня - пробка или сравнительно легкое передвижение через транспортную развязку.
Центр можно разгрузить
Генеральный примар Кишинева Ион Чебан во вторник вечером начал переговоры с правительством и министерством экономики, в частности, по переносу Центрального автовокзала в другое место.
"Это довольно сложные переговоры, так как в том микрорайоне много частной собственности", - заявил Чебан во время заседания муниципального совета. По его словам, вопросом о переносе автовокзала в примэрии будет заниматься новый вице-примар Виктор Киронда.
Чебан также уточнил, что здание примэрии необходимо реставрировать, именно по этой причине городская администрация намерена временно переехать. "Здание примэрии должно быть отреставрировано, именно поэтому необходимо перейти в другое помещение", - сказал примар Кишинева.
Необходима перестройка
Заместитель председателя Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару в беседе с корреспондентом Sputnik отметил, что единственным решением проблемы постоянных пробок в центре Кишинева является расширение магистралей там, где это возможно, а также строительство многоуровневых автомобильных развязок наподобие тех, что есть в крупных городах ближнего и дальнего зарубежья.
"Это — полная реконструкция дорог, только так. По-другому мы уже ничего не сделаем. Если еще лет 10 назад все это можно было как-то регулировать временем, часами пик, менять начало рабочего дня по категориям, то сегодня это уже не поможет. Только расширение улиц, строительство ярусных эстакад, каких-то объездных и обводных путей и так далее. Если есть достаточное финансирование, то все решается. Та же Москва, тот же Нью-Йорк, да и любой другой большой город решают эти проблемы только таким образом", — констатировал Кожокару.
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Он также подчеркнул, что в условиях, когда проблемы расширения магистралей и строительства многоуровневых развязок в центре столицы не решены, владельцам частных авто не остается ничего другого, как сделать выбор в пользу других средств передвижения, используемых, в частности, в европейских столицах. Некоторые жители нашего города уже перешли к такому решению вопроса и передвигаются на велосипедах и других малогабаритных механизмах на мускульной и иной тяге. Однако и для таких видов транспорта в Кишиневе надлежащие условия не созданы. Те немногие велосипедисты, которые рискуют передвигаться по городу с риском для жизни, вынуждены ездить по тротуарам.
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