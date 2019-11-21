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Эх, заживем: Молдова заняла 27 место в рейтинге "хороших стран"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Республика Молдова опередила большинство других государств, всего "Индекс самых хороших стран" включает более полутора сотен стран.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Молдова заняла 27 место в Good Country Index ("Индексе самых хороших стран"), составленном британским независимым политическим советником Саймоном Анхольтом. 

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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Рейтинг составлен исходя из 7 критериев: вклад в развитие всемирной науки и технологий; культуры; мира и безопасности; мирового порядка; планеты и климата; благосостояния и равенства; здоровья и качество жизни. Каждый критерий, в свою очередь, включает в себя ряд дополнительных индикаторов. Данные для составления списка были использованы из Всемирного банка и ООН.

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Топ возглавили Финляндия, Нидерланды и Ирландия, а вот Мавритания, Ливия и Ирак замкнули список. Молдова заняла 27 место в категории "вклад в развитие человека", 33-е место за вклад в науку и технику и 73-е за планету и климат. Румыния заняла 29-е место, Украина - 76-е, Россия - 41-е.

"Индекс самых хороших стран" включает 153 государства.

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Теги:
государство, Молдова, рейтинг


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