Хотели работать за границей, а попали в рабство: суд вынес приговор

Вместо обещанных денег работники получали крохи, которых не хватало даже на продовольствие, а вырваться из этого ада не могли, потому что трудоустроились нелегально.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Суд столичного сектора Центр вынес обвинительный приговор гражданке Молдовы, которая заставляла наших соотечественников работать на стройке в Москве и не заплатила им обещанные деньги. Об этом сообщили в четверг в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел.

Из материалов дела следует, что потерпевшие трудились на стройке с апреля по декабрь 2013 года. Согласились на трудоустройство они из-за того, что им пообещали высокую зарплату. Сумма составляла выше среднего показателя на рынке труда в сфере строительства в Москве. Другая причина поиска работы за границей заключалась в том, что всем были срочно нужны деньги – у кого-то были маленькие дети, а кому-то были нужны средства на обучение.

Несмотря на то, что строители выполнили свои обязательства, обещанных денег им не заплатили. Все, что им давали, это 100-150 или 300-1000 рублей в неделю на питание.

Из-за отсутствия финансовых возможностей потерпевшие не могли вернуться в Молдову, а так как были трудоустроены нелегально, не имели шанса обратиться за помощью к российским властям.

Это привело к тому, что дети одного из рабочих были вынуждены собирать металлолом, чтобы продать его, а на вырученные деньги купить еду.

В то же время обвиняемая часто летала в Молдову, а ее сын в это время успел купить себе Mercedes.

Руководство местной фирмы заявляло, что перечислило женщине деньги на оплату работы строителей.

Как сообщили в прокуратуре, от действий злоумышленницы пострадали не только граждане Молдовы, но и трудоустроенные граждане других национальностей. Когда ситуация стала накаляться, обвиняемая даже стала угрожать убийством дочери одной из пострадавших.

В некоторые ситуации вмешивался супруг женщины, который прибегал даже к физическому насилию, чтобы успокоить недовольных строителей.

В итоге каждому из десяти граждан Молдовы не заплатили от 25 тысяч до 250 тысяч рублей.

Суд признал женщину виновной и приговорил ее к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы.

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