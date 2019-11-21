Кворума нет - Высший совет магистратуры снова не провел заседание

Повторяющаяся ситуация – в конце октября и в ноябре отсутствие нескольких членов ВСМ не позволило провести ряд заседаний структуры.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Заседание Высшего совета магистратуры (ВСМ), которое должно было пройти в четверг, вновь не состоялось из-за отсутствия кворума.

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На заседание пришли семеро членов, поэтому его перенесли на другую дату, которую пока не определили.

Заседание ВСМ переносится уже во второй раз. Из-за отсутствия кворума его не смогли провести 19 ноября.

Тогда в повестке были 27 вопросов. К сегодняшнему дню добавился еще один вопрос – "обращение и.о. генпрокурора Думитру Робу о разрешении на задержание, обыски и арест одного из судей". Этот вопрос накануне одобрил Высший совет прокуроров.

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Это уже не первый случай, когда заседания Высшего совета магистратуры несколько раз переносятся.

В конце октября ВСМ дважды (17 и 22 октября) не мог собраться на заседание, чтобы в том числе утвердить отставку руководителя Высшей судебной палаты Иона Друцэ, которого 24 сентября лишили иммунитета и открыли уголовное дело по факту незаконного обогащения. В итоге лишь на заседании 24 октября ВСМ одобрил заявление об уходе Друцэ.

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