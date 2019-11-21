Президент Игорь Додон поздравил всех Михаилов страны - что стало причиной

Православные христиане сегодня отмечают день святых архангелов Михаила и Гавриила, это - один из больших праздников по церковному календарю.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik. Православная церковь Молдовы отмечает сегодня день святых архангелов Михаила и Гавриила. Глава государства обратился ко всем мужчинам страны, носящим имена Михаил и Гавриил, и поздравил их с днем ангела.

"По случаю праздника поздравляю всех, кто наречен именами Михаил и Гавриил, и тех, чьи населенные пункты отмечают храм. Желаю всем душевного спокойствия, здоровья, процветания и помощи архангелов во всех добрых делах", - написал президент Молдовы на своей персональной странице в социальной сети Facebook.

Архангел Михаил – высший в ангельской иерархии. Имя Михаил на еврейском означает "кто, как Бог", в значении "никто не равен Богу". Православное предание почитает Архангела Михаила, как верховного военачальника Небесных Сил.

В Священном Писании он именуется вождем воинства Господня, так как под его началом ангельские силы выступили против дьявола.

"И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и Ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною", - говорится в Библии.

Кроме того, Архангел Михаил почитается и как борец против всякого беззакония среди людей и помощник верным. О деяниях Архангела Михаила повествует не только Священное Писание, он упомянут также в ряде апокрифических книг.

"Откровение Павла" приписывает Архангелу Михаилу совершение ритуального омовения душ покаявшихся умерших, перед тем как они входят в рай.

Как один из высших ангелов, Архангел Михаил принимает самое близкое участие в судьбах Церкви. Церковь почитает Архангела Михаила как защитника веры и борца против ересей и всякого зла. Кроме того, к нему часто обращаются с молитвами об исцелении.

Известны также примеры помощи Архангела Михаила не только отдельным людям, но и целым городам и селениям. В русских летописях есть примеры защиты Архангела Михаила во время половецких набегов. © Sputnik / Сергей Цуркану Храм, которого нет на карте Кишинева, оставил по себе память

Примеры заступничества Архангела Михаила известны не только в Русской Церкви. В Греции Архангела Михаила почитают как отмстителя пиратам, разоривших Мандамадосский монастырь, и защитника деревни Стенака, предупредившего жителей о нападении пиратов.

Примеры помощи Архистратига Михаила можно проследить на протяжении всей церковной истории. И поныне верующие призывают Архангела Михаила в немощах, скорбях и различных испытаниях и получают его помощь и защиту.

Согласно христианской традиции, архангел Гавриил открывает тайное знание Бога. В Ветхом Завете через архангела Гавриила пророку Даниилу раскрываются тайны будущего. Он и сообщает о пришествии Мессии через "семьдесят седмин".

Согласно Евангелию от Луки архангел Гавриил, явился в Храме праведному Захарии, отцу Иоанна Крестителя, и возвестил о рождении у него сына, сказав "многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей". Согласно Святому Писанию, Захария выразил недоверие ангелу, и за это тот покарал его немотой.

Согласно Евангелию от Луки, в шестой месяц после зачатия праведной Елисаветою святого Иоанна Предтечи Гавриил был послан Богом в Назарет к Деве Марии возвестить ей благую весть о будущем рождении по плоти от нее Иисуса Христа (православгые христиане отмечают в связи с этим праздник Благовещение).

Ангел, войдя к Ней, сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами!". Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. Архангел сказал ей: "Не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус!".

На иконах архангел Гавриил часто изображен с цветущей райской ветвью или лилией. Также встречаются изображения со сферическим зеркалом в руке, а порой со свечой внутри светильника. Архангел Гавриил часто изображается на северных дверях иконостаса.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK