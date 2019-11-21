17:26 21 Ноября 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.29
  • USD17.44
  • RUB0.27
  • RON4.04
  • UAH0.72
Поиск
PCCOCS

Задержан экс-глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
159 0 0
Sputnik Молдова

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры проводили обыски в рамках расследования дела, в котором фигурирует Николае Китороагэ.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бывшего руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (PCCOCS) Николае Китороагэ задержали на 72 часа, сообщает sputnik.md. Источники агентства сообщили, что речь идет о подозрении в незаконном обогащении. 

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Прокурор по борьбе с коррупцией пойман на взятке, вымогаемой у полицейского

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур заявил Sputnik, что прокуроры по борьбе с коррупцией проводят следственные мероприятия в отношении бывшего главы PCCOCS.

Китороагэ ушел с должности руководителя этой прокуратуры в конце июня 2019-го после смены власти в стране. Затем он был переведен в Прокуратуру Кишинева и взял отпуск. СМИ сообщали, что речь идет об отпуске по меньшей мере на семь месяцев в связи с тем, что в течение шести лет он не пользовался этим правом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

От слов - к делу: за коррупцию прокурора приговорили к тюремному сроку
Прокурор из Чадыр-Лунги задержан за взятку в 24 тысячи евро
Прокурор из Оргеева брал взятку прямо в прокуратуре


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
В Шерпенах стартовала акция Дороги памяти к 75-летию Великой Победы
К 75-летию Великой Победы: "Дороги памяти" ведут из Молдовы в Россию
“Малка” 2С7М: в России испытали одну из самых мощных пушек в мире
"Малка" 2С7М: в России испытали одну из самых мощных пушек в мире - видео
Цены на алкоголь в Евросоюзе
Сравнение: цены на спиртное в странах ЕС

БОМОНД
Соцсети
sputnikvmoldove
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться