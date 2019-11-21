Задержан экс-глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бывшего руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (PCCOCS) Николае Китороагэ задержали на 72 часа, сообщает sputnik.md. Источники агентства сообщили, что речь идет о подозрении в незаконном обогащении.

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Эмил Гайтур заявил Sputnik, что прокуроры по борьбе с коррупцией проводят следственные мероприятия в отношении бывшего главы PCCOCS.

Китороагэ ушел с должности руководителя этой прокуратуры в конце июня 2019-го после смены власти в стране. Затем он был переведен в Прокуратуру Кишинева и взял отпуск. СМИ сообщали, что речь идет об отпуске по меньшей мере на семь месяцев в связи с тем, что в течение шести лет он не пользовался этим правом.

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