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Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.

Уникальное место в Молдове: душа народа там воплощена монументально - фото

© Sputnik / Б. Круцко
Общество
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Sputnik Молдова

Молдавские народные танцы - зрелище особое, а когда они высечены в камне, эффект возрастает вдвойне, а граждане страны вспоминают о своих корнях.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik, Андрей Петрик. Молдова занимает особое, уникальное место в балканских хореографических традициях. Такой колорит, жизнелюбие, здоровое отчаяние в танце вряд ли где найдешь. Даже несколько аккордов "хоры", "жока" или "батуты", заставляют невольно ноги ходить ходуном.

Инструментальные "трели соловья" в знаменитом танце под мотив "Чокырлии" сразу открывают воображению поляну в лесу, где люди в пестрых молдавских костюмах соревнуются в мастерстве танца. 

"Unde joaca moldovenii, acolo pamantul geme" (Где пляшут молдаване, там земля стонет), - эта фраза наиболее точно отражает смысл зажигательности молдавского танца. В нем - душа молдавского народа, который становится единым целым, соединившись в хоре. 

Видимо именно это хотели отобразить в каменной скульптуре, высеченной из известняка, народные умельцы, установившие инсталляцию на небольшом выступе, на возвышенности близ села Бравича Каларашского района.

В оригинальной композиции - пятеро мужчин в национальных молдавских костюмах, застывшие в традиционном молдавском танце. Даже издалека эта скульптурная группа вызывает улыбку у многих автомобилистов, проезжающих мимо. А для некоторых это - повод лишний раз задуматься, насколько богата Молдова своей культурой, колоритом, людьми, природой.

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Теги:
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