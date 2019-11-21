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Accident în sectorul Buiucani, 30 septembrie 2019

Премьер требует остановить рост числа ДТП: созван совет по безопасности движения

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Данные статистики показывают существенный рост числа дорожных аварий и жертв по сравнению с прошлым годом.

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Премьер-министр Ион Кику провел в четверг заседание Национального совета по безопасности дорожного движения, на котором был проанализирован уровень аварийности на дорогах Молдовы.

Глава кабинета министров заявил об обеспокоенности большим количеством дорожно-транспортных происшествий и их трагическими последствиями. Данные статистики показывают увеличение на 7,5% числа несчастных случаев в результате ДТП в 2019 году по сравнению с 2018 годом, наиболее частой причиной катастроф является превышение скорости.

В этом контексте премьер-министр обратился к МВД с требованием принять срочные меры для повышения безопасности дорожного движения.

ДТП
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Все наши усилия должны быть направлены на уменьшение числа этих трагических случаев. Я хочу, чтобы вы сосредоточились не столько на подготовленных документах, сколько на реальной ситуации, на том, какие выводы мы можем сделать и что мы можем сделать немедленно", - заявил Ион Кику. 

В связи с этим премьер-министр также отметил важность улучшения дорожной инфраструктуры. Финансирование в этой сфере в 2020 году будет увеличено и составит более 632 миллионов леев, по сравнению с 484 миллионами леев в 2019 году.

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Среди немедленных мер, которые могут быть приняты, были названы обновление дорожной разметки, освещение пешеходных переходов, усиление надзора на местах и ​​маршрутах, где происходит большинство ДТП.

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Теги:
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