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Молдавские леи

Имущество на миллионы: прокуроры рассказали подробности дела на Китороагэ

© Sputnik / Yana Zaharova
Общество
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Sputnik Молдова

В Антикоррупционной прокуратуре заявили, что стоимость приобретенной за несколько лет собственности на 1,7 миллиона леев превышает законные доходы Николае Китороагэ.

КИШИНЕВ, 21 ноя – Sputnik. Бывшего руководителя Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел (PCCOCS) Николае Китороагэ задержали на 72 часа по подозрению в незаконном обогащении.

"Сегодня были проведены обыски у него в доме, а также по месту жительства еще троих фигурантов дела о незаконном обогащении", - сообщили в Антикоррупционной прокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, основанием для открытия уголовного дела по части 2 статьи 330/2 УК РМ послужило журналистское расследование.

Согласно материалам дела, в одном из населенных пунктов Унгенского района расположен водоем площадью 37 гектаров, принадлежащий фирме, основателями которой являются брат и посаженный отец Китороагэ. Однако, по ряду свидетельств, за этим бизнесом стоял сам прокурор. 

PCCOCS
© Sputnik / Miroslav Rotari
Задержан экс-глава Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью

Следствие также установило, что эта же фирма затем завладела и несколькими участками земли рядом с водоемом. По ряду случаев у правоохранителей появились сомнения.

В сентябре 2018 года акционерное общество стало владельцем земельного надела в 8,8 гектара, а год спустя получило в собственность постройку площадью 6800 квадратных метров и пять участков общей площадью в 42 гектара уже в другом населенном пункте Унгенского района.

В третьем населенном пункте фирма приобрела еще один участок (0,25 гектара), на которой находятся агропромышленные строения, стоимостью 200 тысяч леев.

Таким образом, с 2016 по 2018 годы на одной из этих территорий возвели виллу площадью 551,4 квадратных метра, которая оценивается в 2,88 миллиона леев. Подключение этого дома к электричеству обошлось еще в 0,9 миллиона леев.

В то же время, согласно декларации о доходах и имуществе, в 2012-2018 годах Китороагэ получил доход в 1 миллион 991 тысячу 138,05 лея.

"Стоимость приобретенного с 2014 года имущества примерно на 1,7 миллиона леев (без учета рыночной стоимости) превышает законные доходы", - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно действующему законодательству, Китороагэ может грозить штраф от 8 до 10 тысяч условных единиц (400 – 500 тысяч леев) или лишение свободы на срок от 7 до 15 лет, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности в течение 10-15 лет.

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