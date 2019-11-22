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Вакцинация против гриппа в Светлогорске

В Приднестровье вышло руководство по надзору за побочными явлениями иммунизации

© Sputnik / Игорь Зарембо
Общество
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Sputnik Молдова

В приднестровском регионе специалисты Всемирной организации здравоохранения провели для местных врачей семинары по иммунизации.

ТИРАСПОЛЬ, 22 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. В Приднестровье Всемирная организация здравоохранения провела обучающую программу для педиатров, инфекционистов и эпидемиологов. На протяжении нескольких дней эксперты рассказывали приднестровским врачам о новых подходах надзора за побочными проявлениями после иммунизации.

"Врачи отмечают: побочные проявления после иммунизации в большинстве случаях протекают легко, серьезные последствия встречаются редко. Несмотря на это, мониторингу безопасности вакцин и иммунизации в системе здравоохранения Приднестровья отводится особое внимание", - отметили в минздраве.

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Целью проведения семинара стало не только обучение специалистов, но и внедрение в Приднестровье руководства по эпидемиологическому надзору за побочными проявлениями после иммунизации.

Его издали большим тиражом, теперь у каждого педиатра будет своя "инструкция".

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Как рассказала заместитель главного врача Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Инна Палади, руководство разработано для того, чтобы врач знал, как действовать в той или иной ситуации, в книжке расписан каждый шаг, правильный подход и стандарт исследования.

"Часто доктор боится назначить вакцинацию ребенку, если у него есть легкое недомогание, например, воспаление верхних дыхательных путей в виде насморка. Это ложное противопоказание", - привела пример из руководства Палади.

На семинаре участникам предлагалось также проверить свои знания. Перед выступлением лекторов, врачам предлагали пройти тестирование, которое затрагивало вопросы иммунизации населения. Результаты испытаний представители ВОЗ оценили положительно: приднестровские врачи, еще не прослушав доклады специалистов, дали около 75% правильных ответов.

Всего на семинаре прошли обучение около 60 врачей из разных городов Приднестровья.

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Теги:
семинар, врачи, Всемирная организация здравоохранения, Приднестровье


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