В Гагаузии побывал с рабочим визитом посол Белоруссии

Посол Белоруссии и башкан Гагаузии обсудили вопросы поставок сельскохозяйственной и коммунальной техники в автономию.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Посол Республики Беларусь в Молдове Сергей Чичук в пятницу, 22 ноября, посетил Гагаузию с рабочим визитом. В Комрате с дипломатом встретилась башкан Гагаузии Ирина Влах, сообщает пресс-служба главы автономии.

Собеседники обсудили возможности активизации и развития межрегионального сотрудничества. В ходе беседы Ирина Влах и Сергей Чичук обсудили вопросы поставок сельскохозяйственной, коммунальной техники, запчастей и комплектующих в автономию.

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В завершение встречи башкан пригласила Сергея Чичука на торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования Гагаузии.

Соглашения о сотрудничестве действуют между Гагаузской автономией и Минской, Могилевской и Гомельской областями, сообщает региональный сайт gagauzinfo.md

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