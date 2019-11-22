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Флаг Республики Молдова и Гагаузии

В Гагаузии побывал с рабочим визитом посол Белоруссии

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова

Посол Белоруссии и башкан Гагаузии обсудили вопросы поставок сельскохозяйственной и коммунальной техники в автономию.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Посол Республики Беларусь в Молдове Сергей Чичук в пятницу, 22 ноября, посетил Гагаузию с рабочим визитом. В Комрате с дипломатом встретилась башкан Гагаузии Ирина Влах, сообщает пресс-служба главы автономии.

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Собеседники обсудили возможности активизации и развития межрегионального сотрудничества. В ходе беседы Ирина Влах и Сергей Чичук обсудили вопросы поставок сельскохозяйственной, коммунальной техники, запчастей и комплектующих в автономию.

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В завершение встречи башкан пригласила Сергея Чичука на торжественные мероприятия, посвященные 25-летию со дня образования Гагаузии.

Соглашения о сотрудничестве действуют между Гагаузской автономией и Минской, Могилевской и Гомельской областями, сообщает региональный сайт gagauzinfo.md

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Теги:
Гагаузия


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