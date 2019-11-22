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Примэрия Кишинева

Мэр Кишинева провел встречу с главами 24 дипмиссий в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова

Глава столичной администрации Ион Чебан представил иностранным дипломатам свою программу развития города, команду мэрии и приоритеты в работе по модернизации муниципального хозяйства.

КИШИНЕВ, 22 ноя — Sputnik. Мэр Кишинева Ион Чебан встретился с главами 24 дипломатических миссий, аккредитованных в Молдове.

Глава столичной администрации представил иностранным дипломатам свою программу развития города, команду мэрии и приоритеты в работе по модернизации муниципального хозяйства.

"Мы сосредоточимся на следующих приоритетах: прозрачность, инвестиции, городское развитие, инфраструктура муниципия, инклюзивность, концепции Smart-city и Green-city", - написал Ион Чебан в Facebook.

Мэр столицы также сообщил дипломатам, что собирается отреставрировать исторической здание мэрии и поблагодарил зарубежные дипмиссии за открытость и готовность к сотрудничеству с муниципалитетом столицы.

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Теги:
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