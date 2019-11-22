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ЦИК

ЦИК утвердил мандаты еще 50 советников местных администраций

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Местные выборы - 2019 (297)
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Sputnik Молдова

Все утвержденные советники представляют разные населенные пункты, расположенные в Кишиневе, Бельцах, Гагаузии и 21 районе Молдовы.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии на заседании в пятницу утвердили мандаты 50 местных советников населенных пунктов муниципия Кишинев, Бельц, Гагаузии и еще 21 района республики.

"В соответствии с регламентом о процедуре отзыва или присвоения мандата советника они должны в 30-дневный срок с момента утверждения решения устранить несоответствие должностей, если оно есть", - уточнили в Центризбиркоме. 
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© Sputnik / Yana Zaharova
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То есть, советники должны в указанный период решить, займут ли они место в совете или останутся в занимаемой ими до этого должности.

Местные выборы

В Молдове 20 октября прошли всеобщие местные выборы, в ходе которых должны были избрать 898 примаров и 11 тысяч 580 местных советников, из которых более тысячи районных/муниципальных и свыше 10 тысяч сельских и городских.

Списки советников стали известны по итогам голосования в этот день, а вот глав 384 примэрий, в том числе местной администрации молдавской столицы, пришлось избирать во втором туре, прошедшем 3 ноября.

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Тема:
Местные выборы - 2019 (297)

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Теги:
мандат, ЦИК


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