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поезд Кишинев - Яссы.

Вояж в этот город Румынии теперь будет стоить дешевле - подробности

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова

Теперь отправиться в Яссы по железной дороге гражданам Молдовы будет дешевле, стоимость билетов в этот город Румынии сократили.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Многие граждане Молдовы для поездок на небольшие расстояние выбирают железную дорогу. Модернизированные поезда, комфорт и отсутствие необходимости стоять в автомобильных очередях на пограничных контрольно-пропускных пунктах становятся главным аргументом в выборе железнодорожного пути для того, чтобы добраться в нужную точку. 

Одними из наиболее популярных направлений, куда чаще всего отправляются по железной дороге наши сограждане, являются Одесса и Яссы. Если в город у Черного моря билеты будут стоить по-прежнему, то в Яссы добраться будет дешевле. 

На время рождественских и новогодних каникул, с 13 декабря по 19 января 2020 года, всем пассажирам будут предоставлены существенные скидки, в зависимости от того, какой класс вагона они выберут. Цены снижают при поездке в оба конца, причем 20-процентные скидки будут предоставлены на билет из Ясс.
Вагоны, архивное фото.
© Sputnik / Руслан Кривобок
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Если провести перерасчет процентной скидки на реальную стоимость билета, то его цена составит от 162 до 234 леев, учитывая класс вагона.

Поезда из Кишинева в Яссы отправляются в последние три дня недели - пятницу, субботу и воскресенье в 6 часов 10 минут с Центрального железнодорожного вокзала Кишинева. Обратно из Ясс железнодорожные составы на Кишинев отходят в 17:40.

График движения поездов построен таким образом, чтобы человек мог еще утром попасть в румынский город, пойти на экскурсию, за покупками или к родственникам, а вечером спокойно вернуться в молдавскую столицу домой. То же самое касается и жителей ряда районных центров Молдовы, поезда делают остановки в Страшенах, Калараше и Унгенах.

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Теги:
Яссы, железная дорога, билеты, поездка, Румыния


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