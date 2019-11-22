Новые обыски в Молдове: на этот раз дело в гостиничном бизнесе - видео

Двойная бухгалтерия и уклонение от уплаты налогов могут привести к большим штрафам или тюремного заключению администрации двух компаний.

КИШИНЕВ, 22 ноя – Sputnik. Прокуроры по борьбе с оргпреступностью и расследованию особых дел вместе с сотрудниками управления экономических преступлений Нацинспектората расследований провели обыски у двух экономических агентов, предоставляющих гостиничные услуги в Кишиневе.

Как сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре страны, ущерб государству от действий этих фирм составляет более 3 миллиона леев.

"Уголовное дело касается уклонения от уплаты налогов. В различных финансовых документах фирм введены искаженные данные о доходах и расходах, не отражающие реальные операции или, наоборот, движение денежных потоков, которых на самом деле не было. Проведенный ответственными ведомствами подсчет показал, что ущерб превышает 3 миллиона леев", - сообщили в Генпрокуратуре страны. © Sputnik / Rodion Proca Кротенко: вот, почему гостиницы в Кишиневе стоят дороже, чем в Париже

В ходе расследования дела проверки прошли в офисах экономических агентов и по месту жительства администрации фирм. Правоохранители изъяли электронные носители, около 100 тысяч леев, документы, подтверждающие ведение двойной бухгалтерии.

Кроме того, сотрудники следственных органов приняли решение опечатать помещение, где хранятся одеяла, полотенца, подушки, зонты, столы и аксессуары для мебели. Это было сделано потому, что владельцы не смогли доказать происхождение товаров.

Согласно действующему законодательству, подозреваемым грозит штраф до 350 тысяч леев или тюремное заключение на срок до 5 лет в обоих случаях с запретом занимать определенные должности в течение 2-5 лет. Что касается самих гостиниц, то их могут оштрафовать на сумму до 800 тысяч леев, а сами фирмы ликвидировать.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK