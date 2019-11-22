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Газ.

Если не будут платить, отключим газ - тысячи должников в РМ отрезали от линии

CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
Общество
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Sputnik Молдова

Тысячи бытовых потребителей природного газа в Молдове были отключены от магистральной сети, причина - многолетние задолженности людей.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik. Отопление своих жилищ природным газом для многих жителей сел республики в течение 5-7 лет было непозволительной роскошью, поскольку доходы сельчан никак не соотносились с тарифами. Однако некоторые в самые лютые холода все же вынуждены были обогревать свои дома газом, все же включая котлы отопления. Как результат, у людей накопились долги.

Общая задолженность потребителей за газ с января по сентябрь 2019 года составила 17 миллионов 700 тысяч леев. Причем основное долговое бремя лежит на экономических агентах. Та первые 9 месяцев текущего года компании и предприятия задолжали предприятию АО "Moldovagaz" 10 миллионов 307 тысяч леев. Всего за этот период в АО "Moldovagaz" зарегистрировали 560 компаний-должников.
Газопровод
© Sputnik / Стрингер
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На долю бытовых потребителей с января по конец сентября была записана задолженность в 7 миллионов 400 тысяч леев. Часть злостных неплательщиков - порядка 5 тысяч - отключили от подачи газа. 

Всего за период с января по сентябрь 2019 года АО "Moldovagaz" осуществило поставки потребителям в объеме 683 миллионов кубометров.

Между тем, в ходе рабочего визита премьер-министра Молдовы Иона Кику в РФ, была достигнута договоренность о снижении закупочной цены на российский газ на 50 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, с 2020 года цена на газ за тысячу кубов составит 173 доллара. 

Такая значительная скидка сделает более доступным отопление газом домов жителей сельской в Молдове. Соответственно среди бытовых потребителей задолженности по расчетам за газ будут меньше, утверждают экономические эксперты.

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Теги:
отключение, долги, снабжение, газ


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