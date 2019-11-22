Что делать жителям Молдовы при температуре и недомогании - советы эксперта

Повышение температуры тела может быть первым симптомом вируса гриппа, чтобы не ставить в опасность здоровье других членов семьи, в этом случае необходимо сразу же вызывать семейного врача.

КИШИНЕВ, 22 ноя - Sputnik, Мария Диминец. Вирус гриппа очень быстро передается воздушно-капельным путем от больного человека здоровому. Поскольку грипп может быть фатальным для здоровья детей, беременных женщин и лиц, страдающих хроническими, аутоимунными или генетическими заболеваниями, специалисты рекомендуют при первых симптомах вируса незамедлительно обращаться к семейному врачу.

О том, как себя вести в ситуации, когда Вы или кто-то из близких почувствовали недомогание, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал начальник Управления эпидемиологического надзора Национального центра общественного здоровья Штефан Георгицэ.

"Если немного повышена температура или человек чувствует недомогание, надо оставаться дома и срочно вызвать семейного врача. Также необходимо исключить контакты со здоровыми людьми, чтобы не подвергать их опасности инфицирования. До прихода врача следует пить как можно больше теплого чая, не заниматься самолечением, употребляя медикаменты из домашней аптечки самовольно. Только врач должен выписывать необходимый курс лечения", - рассказал Георгицэ. CC0 / Pixabay / Mojpe Молдавский антибиотик - как жителям Молдовы защитить себя от гриппа

Не стоит раньше срока выходить с больничного, поскольку существует риск осложнений. Необходимо пройти весь курс лечения, прописанный врачом, строго соблюдая все его рекомендации, в том числе по времени приема медикаментов.

"Больной гриппом должен содержаться в изолированной комнате, носить ватно-марлевую повязку, чтобы не заразить других членов семьи. Маску следует менять каждые три часа. Помещение, в котором находится инфицированный человек, необходимо регулярно проветривать. Поверхности мебели и пола надо обрабатывать дезинфицирующими растворами", - заявил собеседник.

По словам специалиста, следует полностью ограничить выход заболевшего гриппом человека из дома, не пускать к нему визитеров. Особенно опасен вирус гриппа для людей с ослабленным иммунитетом. Заражение вирусом у таких категорий населения может привести к развитию вирусной пневмонии, синусита, отита или к обострению имеющихся у человека хронических заболеваний.

Для людей с ослабленным иммунитетом грипп может стать фатальным вирусом, поэтому медики рекомендуют своевременно делать прививки. От осложнений, связанных с вирусом гриппа, в холодный период 2018-2019 годов в нашей стране скончались 32 человека.

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